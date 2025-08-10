Presidente Abinader y ministro del Mived entrega 46 viviendas del Plan Familia Feliz en Arroyo Hondo

El presidente Luis Abinader, y el Ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla, entregaron este domingo 46 nuevas viviendas en el Residencial Paseo del Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional.

Estos apartamentos, entregados a través del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, benefician directamente a 184 personas que ahora pasan a ser los propietarios de sus hogares, indica el Mived en una nota de prensa.

Precisó que la obra representa una inversión total de 117,651,000 millones de pesos, de los cuales 77,821,400 millones de pesos corresponden a aporte privado y 39,829,600 millones a inversión subsidiada.

El proyecto

El complejo cuenta con una superficie total de 9,228.80 metros cuadrados y contempla 14 apartamentos de 44 metros cuadrados con dos habitaciones y un baño, así como 32 unidades de 63 metros cuadrados con tres habitaciones y un baño.

El residencial, que proyecta la construcción de 80 apartamentos, incluye área de lavado, parqueos para residentes y visitantes, área de juegos para niños, cocina-comedor, balcón, sala y gazebo.

Además, este proyecto habitacional se ubica en una zona estratégica cercana a estaciones de combustible, colegios, clínicas veterinarias, centros médicos, el Jardín Botánico Nacional y con acceso a transporte público.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/whatsapp-image-2025-08-10-at-60955-pm-1-52599627.jpeg En el centro, el presidente Luis Abinader. (FUENTE EXTERNA)

"Hogar seguro"

Durante la entrega, el ministro Bonilla indicó que "este proyecto es una muestra clara de lo que se puede lograr cuando el Estado y el sector privado trabajan juntos con un mismo propósito: garantizar que más dominicanas y dominicanos puedan acceder a un hogar seguro, digno y propio".

Por su parte, el desarrollador del proyecto, arquitecto Jorge Montalvo, de Jorge Montalvo & Asociados, indicó que "con este proyecto de Paseo del Arroyo estamos construyendo bienestar social gracias a la visión del presidente Luis Abinader y el Ministerio de la Vivienda, bajo el liderazgo del ministro Carlos Bonilla.

Acompañaron al presidente Abinader y al ministro Bonilla: Doris Javier Saint Hilaire, viceministra administrativa del Ministerio de la Mujer; Ney García, viceministro de Hábitat del Mived; Ernesto Mejía, viceministro de Políticas y Planificación del Mived; John Anderson, director del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonvivienda) y Modesto Guzmán, de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC).

También, Eduardo Sanz Lovatón, director general de Aduanas; Jorge Montalvo, de Arquitecto Jorge Montalvo & Asociados; Héctor Bretón, de CP Construcciones Planificadas; Rebecca Wachsman, vicepresidenta ejecutiva de Fiduciaria Universal; Rafael Izquierdo, presidente ejecutivo del Grupo Universal; Fermín Acosta y el padre Francisco Batista, de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Villa Juana.