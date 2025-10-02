Gobierno de Luis Abinader asegura ha sacado a más de 900 mil personas de la pobreza

Félix Reyna, titular de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) en una rueda de prensa, este jueves 2 de octubre de 2025 en el Salón Verde del Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY )

La actual administración se ha concentrado en mejorar la calidad de vida de los dominicanos, garantizar oportunidades para todas las familias y fortalecer el orgullo nacional por los avances alcanzados en los diferentes sectores del país.

Tras cinco años de gestión del presidente Luis Abinader se han intensificado las críticas de diversos sectores de la oposición. En este contexto, la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) presentó este jueves un balance de los principales logros alcanzados.

En una rueda de prensa que se extendió por casi 22 minutos, el titular del organismo, Félix Reyna, detalló las mejoras en indicadores como salud, seguridad, educación, vivienda, empleo y desarrollo económico.

Principales logros

En su resumen ejecutivo, Reyna presentó los siguientes avances como parte de la comparación entre la situación actual y la de gestiones anteriores:

Salud

La esperanza de vida al nacer aumentó de 73.5 años en 2016 a 75.1 años en 2024 .

al nacer aumentó de en 2016 a en . La mortalidad infantil disminuyó un 30.8% en 2024 .

disminuyó un 30.8% en . La cobertura de seguridad social creció un 110% en 2024 .

. Se enfrentó la principal causa de muertes con diagnóstico oportuno y medicamentos gratuitos.

Seguridad

La tasa de homicidios cayó a 8.3 por cada 100,000 habitantes en 2024 .

cayó a 8.3 por cada 100,000 habitantes en . La tasa de feminicidios se redujo a 1.16 en 2024 .

se redujo a en . Se implementó la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana .

. Se realizaron operativos como "Garantía de Paz".

Se incorporaron más de 4,000 nuevos agentes policiales.

Vivienda y servicios básicos

Se entregaron más de 15,000 viviendas nuevas .

. Se mejoraron 51,872 hogares.

532,000 personas recibieron títulos de propiedad.

Se amplió el acceso al agua potable, la electrificación rural y la conectividad a internet en zonas rurales.

y la conectividad a internet en zonas rurales. Reducción de la pobreza e ingresos

e ingresos Cerca de 900 mil personas salieron de la pobreza en los últimos cuatro años.

salieron de la en los últimos cuatro años. Se promovieron ingresos laborales más dignos.

Economía

El PIB per cápita aumentó un 34.16% desde 2019 .

aumentó un 34.16% . La inversión extranjera directa superó los 4,523 millones de dólares.

superó los 4,523 millones de dólares. Las exportaciones manufactureras y agrícolas alcanzaron cifras récord.

Educación

Se amplió la cobertura de educación inicial, técnica y superior, beneficiando a más de 4.5 millones de niños y jóvenes .

de . Se implementaron programas de robótica, inglés avanzado y educación técnica profesional.

Medio ambiente y sostenibilidad

La capacidad instalada de energía renovable se triplicó entre 2020 y 2025, alcanzando los 1,994 MW .

se triplicó entre 2020 y 2025, alcanzando los . Aumentó la proporción de hogares con menor vulnerabilidad climática .

. Se avanzó en electrificación rural, acceso al agua potable y construcción de viviendas resistentes.

Transparencia y gobernanza

El índice de efectividad gubernamental aumentó un 22.3% desde 2019 .

. Se implementó la primera Política Nacional de Datos Abiertos .

. El funcionario destacó que la actual administración elaboró el informe oficial "Logros Gestión del Gobierno Agosto 2020 - Agosto 2025", en el que se recopilan los indicadores y cifras más relevantes de los últimos cinco años.

Nuevas metas

El director de Estrategia y Comunicación Gubernamental reiteró que el Gobierno dominicano se ha fijado objetivos ambiciosos para los próximos años.

Para 2028, se busca aumentar la esperanza de vida al nacer a 77 años y se proyecta mantener la tasa de homicidios por debajo de 8 por cada 100,000 habitantes.

En lo social y económico, la meta es que la clase media represente el 50 % de la población. Aumentar al 75 % la proporción de hogares con baja vulnerabilidad climática, asegurando viviendas más seguras y resilientes frente a desastres.

Reyna agregó que se planea ampliar la cobertura de educación inicial, técnica y superior, fortaleciendo la formación de niños y jóvenes con habilidades para enfrentar los desafíos del futuro y garantizar la igualdad de oportunidades, entre otros objetivos incluidos en el informe.

