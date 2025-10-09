Abinader entrega 95 apartamentos en el residencial Pablo Mella Morales II

El presidente Abinader haciendo entrega de la llave a una de las familias beneficiarias, acompañado del ministro Bonilla, el presidente ejecutivo del Banreservas, Leonardo Aguilera, y autoridades locales. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la entrega de 95 apartamentos en el residencial Pablo Mella Morales II, en el distrito municipal La Guáyiga, municipio Santo Domingo Oeste, una obra que forma parte de los planes Mi Vivienda y Familia Feliz, impulsados por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived).

Durante el acto, el ministro del Mived, Carlos Bonilla, destacó que este proyecto representa mucho más que una construcción física, pues simboliza “una transformación humana y social muy profunda” que mejora la calidad de vida de las familias beneficiadas.

"Cada una de estas llaves que entregamos representa una puerta abierta a la tranquilidad, a la planificación familiar, a las posibilidades de ahorro y a la esperanza de un mejor futuro. Todos ustedes están aquí gracias a su esfuerzo propio”, expresó Bonilla.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/2f3a0146-31ef6dc5.jpg El ministro del Mived, Carlos Bonilla, informó que las viviendas cuentan con tres habitaciones, áreas verdes, juegos infantiles y espacios comunes. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Inversión millonaria

El funcionario informó que las viviendas cuentan con tres habitaciones, áreas verdes, juegos infantiles y espacios comunes diseñados para promover la convivencia y la seguridad.

De acuerdo con Bonilla, el proyecto tuvo una inversión de casi 400 millones de pesos, de los cuales 81 millones fueron aportados en subsidios para reducir el costo de las cuotas mensuales, que rondarán los 15 mil pesos.

"Gracias a este esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado, el sueño de tener un techo propio hoy es una realidad posible”, dijo el ministro, quien agradeció el apoyo del Banco de Reservas, la Constructora Bisonó y el equipo del Mived.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/2f3a0161-9b55581e.jpg El ministro del Mived, Carlos Bonilla. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/2f3a0137-17d3c1ea.jpg La gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/2f3a0152-717fef81.jpg El presidente ejecutivo del Banreservas, Leonardo Aguilera. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

De su lado, la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana, expresó que estos apartamentos “representan mucho más que un techo, simbolizan estabilidad, seguridad, y un futuro prometedor".

El presidente Abinader entregó personalmente las primeras llaves a las familias beneficiarias, acompañado del ministro Bonilla, el presidente ejecutivo del Banreservas, Leonardo Aguilera, y autoridades locales.

El acto contó además con la presencia del alcalde del municipio Pedro Brand, Ramón Pascual Gómez, representantes de la Constructora Bisonó, y miembros de la comunidad, quienes celebraron con entusiasmo la entrega de sus nuevos hogares.

Leer más Gobierno entrega 608 apartamentos en Santo Domingo Oeste