Carlos Bonilla defiende el cierre de negocios y afirma que la medida no se aplica solo a chinos
El ministro de Vivienda apunta que las clausuras están amparadas en estudios de la entidad y en estructuralistas
El titular del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla, defendió la tarde de este lunes los cierres de negocios que esa entidad viene ejecutando por "fallas estructurales" y otros motivos, y rechazó que la medida se aplique solo a comercios chinos.
El ministro aseguró que el principal objetivo de los cierres, "es la preservación de vidas", así como el cumplimiento de las leyes, como está establecido y ha ordenado el presidente de la nación, Luis Abinader.
"El objetivo de estos operativos es precisamente preservar vidas. Se observan fallas estructurales y fallas de construcción importantes a simple vista, dicho por el Mived y por diferentes estructuralistas expertos en la materia", acotó Bonilla al contestar en LA Semana con la Prensa de este lunes, una pregunta sobre las motivaciones de los operativos desarrollados por la cartera.
En las últimas semanas, el Mived dispuso el cierre de varios comercios, en su mayoría chinos, bajo el alegato de que las estructuras físicas en que operaban presentaban fallas, al igual que falta de los permisos requeridos.
De igual manera, la semana pasada, la institución dispuso la clausura temporal de la popular discoteca Euphoria, ubicada en la avenida Venezuela. En la ocasión, la medida fue tomada porque los propietarios del establecimiento habían sido notificado de que estaba realizando remodelaciones sin los permisos adecuados y no obtemperaron la orden de cesar en ello.
"No es solo es a comercios chinos"
Bonilla también se refirió a la queja de que los cierres de comercios de parte del Mived solo están enfocados al sector chino.
"Nosotros con estos cierres, que no solamente es a comercios chinos, tú bien dijiste que había una discoteca que recientemente cerramos por precaución (dijo sobre la pregunta de la periodista). Esa discoteca no es de dueños chinos. O sea, que aquí lo que se busca es preservar vidas y cumplir con la ley", afirmó Bonilla.
Entre los negocios chinos afectados figuran Suplax, Plaza Hope, Central Depot, Central Point, Ming Sheng, Me Home (Nine Mall), La Rocca, Dulce Hogar, Shopping Center New World, STD Mall y Yo Me.
También la discoteca Euphoria, ubicada en la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este.