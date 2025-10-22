Melissa obliga a suspender la docencia y limitar labores en el Distrito Nacional y ocho provincias

El presidente Luis Abinader junto a Raquel Peña y José Ignacio Paliza. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dispuso anoche la suspensión de la docencia hoy y mañana jueves en el Distrito Nacional y las provincias que están bajo alerta roja por las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Melissa. La medida fue anunciada tras una reunión que encabezó el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.

También se ordenó que las labores en el sector público y privado sean hasta la 1:00 de la tarde de este miércoles. El mantenimiento de esta disposición dependerá de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas en el país.

En alerta roja fueron colocados el Distrito Nacional, y las provincias Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan.

En amarillo están once: La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Planta, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Elías Piña e Independencia.

En verde, cuatro: María Trinidad Sánchez, Santiago, Samaná y Bahoruco.

También se indicó que, en caso de que las autoridades eleven la alerta a roja a otras provincias, también allí la docencia y las labores del quedarán suspendidas, desde el momento en que se dé el aviso.

Reunión del Gobierno

Luego de la reunión, que se celebró en el Salón Verde, el Gobierno ofreció una rueda de prensa, durante la cual, Abinader exhortó a la población a dirigirse a lugares seguros. Dijo que todos los organismos de socorro se mantendrán en sesión permanente, ya que lo importante es salvar vidas y prevenir.

De su lado, el general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), quien ofreció los detalles sobre las medidas tomadas, también informó sobre la activación de 1,455 albergues.

Llamó a prestar atención especial en las comunidades cercanas a cañadas, cuencas fluviales y zonas de drenaje deficiente.

Según pronostica el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), en las próximas horas se esperan acumulados de lluvias de hasta 300 milímetros por lo que el COE reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades.

En el encuentro que encabezó el presidente Luis Abinader participaron la vicepresidenta Raquel Peña, los organismos de socorro y otros funcionarios.

Tormenta permanecerá casi estacionaria La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), Gloria Ceballos, advirtió que la tormenta tropical Melissa se mantendrá prácticamente estacionaria sobre territorio dominicano, lo que provocará acumulados de lluvias significativos durante varios días. "Este sistema no presenta un desplazamiento rápido. Si fuera un fenómeno en movimiento a unos 24 kilómetros por hora, podríamos estimar unas 24 horas de lluvias continuas. Sin embargo, al mantenerse casi estacionario, las precipitaciones serán más prolongadas". Ceballos también señaló que esta lentitud en el desplazamiento favorecerá la organización del sistema, lo cual podría dar lugar a un fortalecimiento que lo lleve a alcanzar la categoría de huracán.

Suspensiones de servicios y actividades

Debido a los efectos de la tormenta Melissa varias entidades suspendieron sus servicios, al igual que algunas actividades fueron pospuestas. Entre las que suspendieron los servicios están el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Embajada de Estados Unidos.

Entre las actividades pospuestas están Expomóvil del Banreservas, que se movió del 30 de octubre al 2 de noviembre; la jornada de empleos que haría el Ministerio de Trabajo este miércoles. La entidad dijo que la reprogramará y oportunamente dará a conocer la nueva fecha.

La misma medida tomó la Fundación global Democracia y Desarrollo (Funglode) con el homenaje (póstumo) que realizaría hoy al exministro de Cultura, José Rafael Lantigua. De igual forma, el Ministerio de Cultura suspendió las funciones que realiza del Festival Internacional de Teatro RD2025.