Gobierno mantiene cierre de labores públicas y privadas en provincias en alerta roja

El Gobierno anunció la noche de este jueves que mantiene suspendidas las labores en el sector público y privado, con algunas excepciones, por los efectos de la tormenta tropical Melissa, la cual permanece casi estacionada sobre el país y se prevé que las lluvias continuarán por las próximas 24-36 horas.

Entre las disposiciones tomadas, se amplió la suspensión de la docencia a nivel nacional. La paralización de la docencia incluye la universitaria, para lo cual se instruyó al Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología ( Mescyt ) para que lo comunique oficialmente.

Durante una rueda de prensa —encabezada por el presidente Luis Abinader— el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, indicó que por las lluvias registradas colocaron también en alerta roja a Monte Plata, La Romana y San Pedro de Macorís.

En esa condición están desde hace un par de días el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, Azua, San Juan, San Cristóbal y Peravia. En total suman 11 y la capital.

“En virtud del nivel de alerta en que se encuentra en este momento el país y sobre todo en el nivel de alerta roja, se mantienen las mismas restricciones que hemos anunciado en el día de ayer”, dijo el funcionario, que resaltó que la prioridad del Gobierno es preservar vidas y bienes materiales.

Otras provincias en alerta En alerta amarilla están: La Vega, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Independencia y Bahoruco. En verde: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

Apertura de bancos, Contraloría y Tesorería Nacional

El director del COE anunció que el Gobierno ordenó la apertura de los bancos comerciales. “Naturalmente, los directivos de dichas entidades bancarias deben tomar en consideración, en caso de que uno de sus colaboradores o empleado tenga algún tipo de situación que no se pueda trasladar, que no sea tomado en cuenta por temas laborales”.

También se anunció que del sector público laborará la Contraloría General de la República y la Tesorería Nacional por el tema de las finanzas del Estado, que no pueden estar paralizadas.

Méndez comunicó que se mantiene el permiso de operar a farmacias, supermercados, y servicios esenciales, y de transitar a vehículos que trasladen combustibles, medicamentos y alimentos perecederos.