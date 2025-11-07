Pasaportes comienza mudanza a su nuevo edificio

El edificio que alojará a Pasaportes está ubicado en la avenida Doctor Defilló, esquina John F. Kennedy. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La Dirección General de Pasaportes (DGP) comenzó a mudar su sede principal al edificio que alquiló próximo a la estación del metro Francisco Gregorio Billini, y planea terminar su traslado en este mes de noviembre.

Ya se encuentra en el nuevo local el data center (centro de datos) y parte del equipo tecnológico, según una fuente de la entidad.

Los demás departamentos se irán trasladando paulatinamente en el transcurso del mes.

Todavía no se ha definido el día en que Pasaportes comenzará a brindar sus servicios a la ciudadanía desde el nuevo edificio, ubicado en la avenida Doctor Defilló, esquina Jhon F. Kennedy, en el sector Los Prados.

La entidad tiene pautado celebrar un acto para iniciar sus operaciones regulares y la del nuevo pasaporte electrónico.

El alquiler

La Dirección de Pasaportes decidió alquilar el edificio donde operaba la televisora Teleantillas tras el rechazo que encontró en la comunidad del sector Naco de trasladarse al edificio Epokal 253, de la avenida Roberto Pastoriza.

El Estado rentó el inmueble al Fondo de Inversiones Cerrado de Desarrollo Reservas I, su propietario desde el año 2023.

El contrato de arrendamiento con opción a compra tendrá una duración de tres años, a un costo de 5.9 millones de dólares, equivalentes a 382.7 millones de pesos calculado a la tasa de venta del dólar reportada por el Banco Central (64.5723).

Divididos entre 36 meses, la renta mensual será de 10.6 millones de pesos.

El contrato cancelado para arrendar el edificio Epokal implicaba una renta mensual de 8.9 millones de pesos que sería pagada a la Inmobiliaria Reservas, del mismo banco estatal.