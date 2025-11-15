El Gobierno entrega 360 nuevas viviendas en San Luis

El acto de entrega estuvo encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla. ( DARE COLLADO )

Este sábado, el Gobierno entregó 360 apartamentos del plan Mi Vivienda en Ciudad Real San Luis, en el distrito municipal San Luis, en Santo Domingo Este. Con esta asignación, que beneficia a igual número de familias, ascienden a 763 las viviendas entregadas por este proyecto.

El residencial Ciudad Real San Luis, con una superficie de 9,228 metros cuadrados de terreno, contempla la construcción de 1,086 apartamentos y tiene una inversión que supera los 843 millones de pesos. Se trata de un complejo habitacional que cuenta con apartamentos de dos y tres habitaciones, a cargo de la Constructora Bisonó.

El acto de entrega estuvo encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla.

Durante el acto, Bonilla destacó que este avance del proyecto demuestra que, para el presidente Abinader, la vivienda es una prioridad nacional. "Cada llave entregada representa esperanza, futuro y una vida más digna para una familia dominicana", manifestó.

El ministro explicó que el residencial Ciudad Real San Luis encarna la visión del Gobierno de ofrecer espacios seguros, planificados y con acceso a servicios esenciales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/15/whatsapp-image-2025-11-15-at-42240-pm-4feafd1c.jpeg (DARE COLLADO)

Constructora Bisonó anuncia proyectos

El gerente de Proyectos de Constructora Bisonó, Brandon Paniagua, anunció el inicio del nuevo proyecto residencial Jacagua, en Santiago, el primero que la empresa desarrollará bajo el plan Mi Vivienda en esa provincia, con un total de 792 apartamentos.

Informó que, al cierre de este año, completarán la construcción y entrega de unas 6,500 viviendas ejecutadas en los últimos años, a través de proyectos del Estado.

Asistentes

Además del presidente Abinader y el ministro Bonilla, estuvieron presentes el senador de Santo Domingo, Antonio Taveras; la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; el viceministro de Desarrollo Social del Ministerio de la Presidencia, Alexis Jiménez; la directora de la Junta Municipal de San Luis, Wendy Norivel Cepeda Polanco; y el vicepresidente ejecutivo senior del Banco de Reservas, Juan Mustafa.

De igual forma, estuvieron presentes los directores Rafael Burgos, Modesto Guzmán y Roberto Polanco; el titular del Fondo Nacional de la Vivienda y Edificaciones, John Anderson; el vicepresidente de Constructora Bisonó, Juan Antonio Bisonó; y los diputados Yancarlos Simanca, Altagracia de los Santos, Pedro Julio Alcántara y Abelardo Rutinel.