Abinader promete hablar en los próximos días del cambio del director de la Policía

Ramón Antonio Guzmán Peralta es el actual director de la Policía Nacional y ya cumplió los dos años que establece la ley. ( ARCHIVO/DL )

Será en los próximos días que el presidente de la República, Luis Abinader, se refiera al tema del cambio del director de la Policía Nacional, como establece la ley.

Así lo dijo el mandatario este lunes en LA Semanal con la Prensa, cuando se le cuestionó qué "pasará con el director de la Policía Nacional, que ya cumplió dos años en el cargo".

"Sí, sobre eso hablaremos en los próximos días", reaccionó el gobernante y dejó claro que su gestión se caracteriza por el cumplimiento de la ley.

"Siempre hemos cumplido la ley, la Constitución en este gobierno" agregó.

En la actualidad el director de la uniformada es el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. Fue designado en el cargo el 14 de noviembre de 2023 mediante el decreto 557-23. Antes se desempeñaba como titular de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

El 14 de este mes cumplió dos años en el puesto y la ley orgánica de la Policía indica que debe ser cambiado el titular de la entidad cada dos años.

Lo establecido en la ley

La Ley 590-16, orgánica de la Policía Nacional establece lo siguiente:

Artículo 22. Director General de la Policía Nacional. La dirección ejecutiva de la Policía Nacional está a cargo del Director General de la Policía Nacional, quien es la más alta autoridad policial de mando, control, instrucción y administración de la institución policial.

Artículo 23. Designación. Es atribución del Presidente de la República nombrar como Director General de la Policía Nacional a un oficial general policial activo, quien ostentará, durante el ejercicio de la función, el rango de Mayor General.

El párrafo de este artículo dice que la designación del Director General de la Policía Nacional se hace por un período máximo de dos (2) años, sin perjuicio de la potestad del Presidente de la República de disponer su separación anticipada.

Guzmán Peralta sustituyó a Eduardo Alberto Then, que fue puesto en retiro en el decreto 557-23 y estuvo en la posición desde octubre de 2021. El primer director de la Policía en la gestión de Abinader fue Edward Sánchez.