Abinader recibirá al secretario de Guerra de EE. UU. Pete Hegseth a las 2:30 de la tarde

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Será a las 2:30 de la tarde la hora en que el presidente de la República, Luis Abinader, reciba mañana miércoles al secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, quien visitará la nación por primera vez.

El encuentro será a esa hora en el Palacio Nacional, reveló la Presidencia al dar a conocer la agenda del miércoles del mandatario.

Es la primera vez que un secretario de Guerra estadounidense visita la República Dominicana.

De acuerdo al jefe de Estado, la visita de Hegseth al país se produce para estrechar los lazos de ambos países en el combate al narcotráfico y el crimen organizado.

La visita del jefe del Pentágono a la República Dominicana fue comunicada ayer lunes por el presidente Abinader durante LA Semanal con la Prensa.

Está en agenda que el alto funcionario estadounidense aterrice en suelo dominicano al mediodía. Se desconoce por el aeropuerto que llegará.