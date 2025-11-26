¿Cómo es el avión en el que viaja el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth?

Avión C-32 de la Fuerza Aérea de EE. UU., utilizado para el transporte de altos funcionarios, en el que arribó a República Dominicana el secretario de Defensa, Pete Hegseth, para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

Este miércoles, el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó a República Dominicana para reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.

Su arribo se realizó a bordo de un C-32, avión ejecutivo de alto nivel de la Fuerza Aérea de EE. UU., diseñado por Boeing sobre la base del 757, equipado con avanzados sistemas de comunicación y defensa para garantizar su seguridad en vuelos nacionales e internacionales.

Forma parte de la 89th Airlift Wing, la unidad conocida por trasladar al vicepresidente, al secretario de Estado, a jefes de gabinete y delegaciones oficiales. No es el avión presidencial, pero cumple una función similar en misiones que requieren movilidad, seguridad y discreción.

El C-32A ofrece un alcance superior a las 5,500 millas náuticas sin reabastecimiento, lo que permite cubrir sin escalas la ruta entre Washington y Santo Domingo.

Su velocidad de crucero ronda las 537 millas por hora y puede operar a altitudes de hasta 42,000 pies. También puede despegar desde pistas más cortas que las necesarias para aviones presidenciales de mayor tamaño, lo que le da flexibilidad en aeropuertos internacionales.

El interior está configurado para uso ejecutivo y se divide en varias áreas. La sección delantera incluye un centro de comunicaciones y una cocina ligera. Más adelante, la cabina VIP cuenta con asientos tipo capitán, mesas de trabajo y un sofá convertible para reuniones o descanso.

En la parte trasera viaja el personal de apoyo, seguridad y equipo técnico. Toda la aeronave está equipada con comunicaciones seguras, enlaces satelitales, telefonía encriptada y sistemas que permiten realizar videoconferencias clasificadas durante el vuelo. La aviónica incluye navegación GPS avanzada, alertas de proximidad al terreno, sistemas anti-colisión y protección meteorológica.

En octubre de 2025, un C-32A que transportaba a Hegseth tuvo que desviarse por una falla en el parabrisas. El aterrizaje se realizó sin incidentes, lo que puso de relieve tanto la antigüedad de la flota como la robustez operativa del modelo, que lleva décadas en servicio en misiones de alto nivel.

Su visita, anunciada por el presidente Luis Abinader, se produce en un contexto de crecientes tensiones en el Caribe, vinculadas al aumento del narcotráfico, la presión sobre rutas marítimas y la reciente designación del grupo Cártel de los Soles como organización terrorista por Washington.

Posteriormente el ejecutivo se reúna con el presidente Abinader en el Palacio Nacional a las 2:30 de la tarde, según informó la Presidencia.

Pete Hegseth

Hegseth es un secretario de Defensa atípico. Llegó al cargo tras una confirmación estrecha en el Senado —decidida por el voto de desempate del vicepresidente J. D. Vance— y con un historial que lo separa de los jefes del Pentágono de las últimas décadas.

No proviene de la jerarquía militar ni de los altos mandos civiles del Departamento de Defensa. Su trayectoria, más mediática que institucional, se forjó como comentarista de Fox News y como voz fervorosa del movimiento conservador que impulsó a Trump a la presidencia.