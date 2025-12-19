Yorlin Vásquez Castro es jueza de la Suprema Corte de Justicia a los 35 años

Yorlin Vásquez Castro, es una de las nuevas juezas de la Suprema Corte de Justicia. ( FUENTE EXTERNA. )

La elección de Yorlin Lisett Vásquez Castro como jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) marca la incorporación de una de las magistradas más jóvenes al máximo tribunal, con un perfil caracterizado por una formación académica extensa y una carrera desarrollada entre la judicatura y el derecho público.

Vásquez Castro fue elegida entre los cinco nuevos jueces que ocuparán las vacantes existentes en la Suprema Corte de Justicia y que es completado por Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria y Namphi Rodríguez.

Antes de su designación en la SCJ, Vásquez Castro se desempeñó como Subdirectora Jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde lideró cambios estructurales como la descongestión de departamentos clave y la creación de mecanismos como la defensoría del contribuyente.

Su carrera también pasó por la judicatura tradicional. Fue jueza de paz, titular en juzgados de tránsito del Distrito Nacional y funcionaria itinerante en la Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal. En 2018 presidió el plan de liquidación de mora judicial en el Distrito Nacional y en Santiago, generando miles de decisiones que buscaban reducir el atraso de casos en los tribunales.

Tanto Rodríguez como Vásquez Castro son los únicos dos jueces elegidos que no son de la carrera.

Vásquez Castro es licenciada en Derecho, magna cum laude, por la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), título obtenido en 2013 con un índice académico de 3.69 sobre 4. También es licenciada en Contabilidad por la Universidad Nacional de las Ciencias Exactas (INCE), graduada en 2012, con un índice de 3.60.

Su preparación de posgrado incluye una maestría en Derecho Tributario por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), cursada en 2019; una maestría en Derecho Judicial por la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), concluida en diciembre de ese mismo año; y una maestría en Derecho Económico por la Universidad de Salamanca, España, con doble titulación en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, obtenida en 2021.

Además, completó una especialidad en Derecho Mercantil en la Escuela Judicial del Gobierno español en 2018, así como un programa intensivo especializado en desarrollo de competencias en Barna Management School, en enero de 2023.

Actualmente cursa un doctorado en Derecho y Sociedad en la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), cuya tesis fue entregada en marzo de 2025 y se encuentra en proceso de evaluación.

Antes de su designación en la Suprema Corte, Vásquez Castro ejerció como jueza en distintas jurisdicciones y ocupó cargos en la administración pública vinculados al ámbito jurídico y tributario, experiencia que complementa su perfil técnico.

Su elección por el Consejo Nacional de la Magistratura se produce en un contexto de renovación parcial del alto tribunal, en el que el órgano valoró trayectorias profesionales con formación especializada y experiencia institucional.

La llegada de Vásquez Castro a la SCJ introduce una perspectiva generacional distinta en un tribunal clave del sistema judicial dominicano, en momentos en que se discuten reformas orientadas a la eficiencia, la modernización y la seguridad jurídica.

Contexto y desafíos de la renovación en la Suprema Corte de Justicia

Además de su labor jurisdiccional y administrativa, ha estado vinculada a la docencia universitaria y a la producción académica, con publicaciones relacionadas con el derecho tributario y el funcionamiento del sistema judicial.

La elección de Vásquez Castro se produce en un contexto de renovación parcial de la Suprema Corte de Justicia, en el que el CNM designó cinco nuevos jueces para cubrir vacantes en el alto tribunal.

Su llegada a la SCJ introduce una perspectiva joven en un órgano clave del Poder Judicial, en momentos en que el sistema enfrenta retos vinculados a la modernización, la eficiencia procesal y la confianza ciudadana en la justicia.