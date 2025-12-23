Fechas clave para obtener el nuevo pasaporte electrónico dominicano

La Dirección General de Pasaportes (DGP) presentó un nuevo formato de la libreta de pasaportes, con un chip integrado. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Pasaportes (DGP) pondrá en marcha un cronograma gradual para la expedición del nuevo pasaporte electrónico a la población en general, luego del acto protocolar en el que se entregará la primera libreta al presidente de la República, Luis Abinader, pautado para el 14 de enero de 2026.

De acuerdo con la institución, la emisión del pasaporte electrónico al público iniciará el 19 de febrero de 2026. Previo a esa fecha, a partir del 15 de enero, la DGP comenzará a aceptar citas para las personas cuyos pasaportes estén vencidos o tengan una vigencia menor a seis meses, a fin de que puedan renovarlos con el nuevo formato.

El nuevo documento utilizará una libreta con cambios en su diseño y contará con una hoja de datos personales rígida que integrará un chip electrónico. En este se almacenarán los datos biométricos de los ciudadanos, como la fotografía, las huellas dactilares y la firma.

Las primeras fechas disponibles para la renovación comenzarán el 19 de febrero, mediante un despliegue gradual de captura de datos que se iniciará en la nueva sede de la DGP, ubicada en la avenida Doctor Defilló esquina John F. Kennedy.

Durante los meses de marzo y abril, el proceso se extenderá a la antigua sede en el Centro de los Héroes, así como a otras oficinas de la provincia Santo Domingo y la región Norte. Entre abril y mayo, el servicio llegará a las sucursales del Este y el Sur del país.

La DGP precisó que las citas se habilitarán con dos semanas de anticipación en cada oficina. Asimismo, entre junio y diciembre, la renovación con el pasaporte electrónico estará disponible en los consulados dominicanos en el exterior para los ciudadanos que residen fuera del país.

Mientras dure esta fase inicial, la entidad continuará emitiendo la versión actual del pasaporte, por lo que ambos formatos coexistirán hasta que caduque la última libreta emitida bajo el modelo vigente.

Como parte del proceso de implementación, la DGP remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) carpetas con ejemplares de los pasaportes en sus modalidades regular, oficial y diplomático, para que el nuevo formato sea presentado ante las embajadas de los países con representación diplomática en la República Dominicana.

Mayor seguridad y control

Según fuentes vinculadas al proceso, la implementación del pasaporte electrónico permitirá una mayor depuración, ya que facilitará la detección de casos en los que las huellas dactilares no coincidan con las de los portadores.

Esto contribuirá a evitar prácticas fraudulentas, como el uso del denominado "machete", que consiste en colocar en una libreta los datos de una persona distinta a quien la porta.

El nuevo pasaporte electrónico permitirá que los datos biométricos encriptados de los ciudadanos sean almacenados digitalmente en una base de datos, y la DGP compartirá con otros países un certificado que valide que se trata de un documento de viaje legal.

La institución recordó que el pasado 9 de diciembre la República Dominicana fue admitida oficialmente al Directorio de Llaves Públicas (PKD, por sus siglas en inglés) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un paso clave dentro del proceso de implementación del pasaporte electrónico.

El PKD es una plataforma internacional que permite compartir y validar de manera segura las claves públicas de los pasaportes electrónicos de los países miembros, garantizando la autenticidad del documento a nivel mundial. Su adopción permitirá que los puestos fronterizos validen en tiempo real la autenticidad del pasaporte electrónico dominicano, reduciendo los riesgos de suplantación o alteración del documento y fortaleciendo la seguridad nacional e internacional.

Con esta incorporación, la DGP asume oficialmente la representación de la República Dominicana ante el PKD y será la autoridad responsable de intercambiar con la OACI las credenciales criptográficas necesarias, garantizando que los pasaportes electrónicos dominicanos cumplan con los más altos estándares de seguridad global.