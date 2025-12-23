Empezarán a emitir el pasaporte electrónico a partir de enero: entregarán el primero a Abinader

Vista del nuevo edificio de la sede de la Dirección General de Pasaportes (DGP), ubicado en la intersección de las avenidas Doctor Defilló y John F. Kennedy. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

La Dirección General de Pasaportes (DGP) emitirá a mediados de enero del 2026 el primer pasaporte electrónico y será el del presidente Luis Abinader, durante un acto con el que se marcará el inicio de la renovación del documento de viaje.

También renovarán las libretas del personal diplomático dominicano en otros países antes de comenzar a dar el servicio a toda la ciudadanía, en una fecha posterior.

Mientras dure esta fase inicial del proceso se seguirá entregando la versión actual del pasaporte y ambos van a coexistir hasta que caduque la última libreta emitida.

Según fuentes vinculadas al proceso, el nuevo pasaporte implicará una depuración, pues podrán detectarse los casos en que las huellas dactilares no coincidan con las de los portadores.

Así se evitará también el uso del conocido "machete", que se elabora poniendo en una libreta de pasaporte los datos de otra persona diferente a la que lo porta.

Citas en el nuevo edificio

El día siguiente al acto con el presidente, la DGP comenzará a aceptar citas para la emisión y renovación de pasaportes en su nuevo edificio de la avenida Doctor Defilló con John F. Kennedy, a mediados de enero del 2026.

Estas personas comenzarán a ser atendidas para la captura de datos en febrero.

La DGP envió al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) carpetas con los ejemplares de cada pasaporte (regular, oficial y diplomático) para que la institución presente el nuevo formato a las embajadas de los países que tienen representación diplomática en República Dominicana.

Lo nuevo

La hoja de datos en la libreta pasará a ser una tarjeta dura con un chip integrado en el que se almacenarán los datos de las personas, similar a la que se usa en las identificaciones personales.

El pasaporte electrónico implicará que el almacenamiento de los datos biométricos encriptados de las personas se almacenará digitalmente en una base datos y la DGP compartirá con otros países un certificado que les indique que se trata de un documento de viaje legal.

La DGP informó el 9 de diciembre que la República Dominicana ya fue admitida oficialmente al Directorio de Llaves Públicas (PKD, por sus siglas en inglés) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un paso trascendental dentro del proceso de implementación del nuevo pasaporte electrónico.

El PKD es una plataforma internacional que permite compartir y validar de forma segura las claves públicas de los pasaportes electrónicos de los países miembros, lo que garantiza la autenticidad del documento a nivel mundial.

Su adopción permitirá que los puestos fronterizos validen en tiempo real la autenticidad del pasaporte electrónico dominicano, reduciendo los riesgos de suplantación o alteración del documento, y garantizando un alto nivel de seguridad nacional e internacional.

De esta manera, la DGP asume oficialmente la representación de la República Dominicana en el PKD y será la autoridad responsable de intercambiar con la OACI las credenciales criptográficas necesarias y garantizar que los pasaportes electrónicos dominicanos cumplan con los más altos estándares de seguridad global.