EE. UU. y Venezuela
EE. UU. y Venezuela

República Dominicana, dispuesta a colaborar con el restablecimiento de la democracia en Venezuela

Las relaciones diplomáticas entre ambos países están en pausa tras los comicios de 2024

    Expandir imagen
    República Dominicana, dispuesta a colaborar con el restablecimiento de la democracia en Venezuela
    El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, subrayó este sábado la disposición de su país "de colaborar con el restablecimiento de la democracia, la paz y la concordia nacional" en Venezuela.

    Sus declaraciones fueron dadas después de que el mandatario de ese país, Nicolás Maduro, fuera capturado esta madrugada junto a su esposa en Caracas por fuerzas especiales de Estados Unidos.

    En un mensaje en su cuenta de la red X, Abinader dijo que el Gobierno dominicano "sigue de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela", y recordó que su país "nunca reconoció la legitimidad de la proclama de Nicolás Maduro como presidente tras las elecciones de julio de 2024".

    En consonancia con ello, "promovimos la Declaración de Santo Domingo de agosto del mismo año que exigió el respeto a la voluntad expresada en las urnas", añadió Abinader, quien en enero de este año recibió en el Palacio Nacional al opositor Edmundo González Urrutia, quien asegura haber ganado las citadas elecciones.

    Estado actual de las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Venezuela

    RELACIONADAS

    "Hoy reiteramos nuestra disposición a colaborar con el restablecimiento de la democracia, la paz y la concordia nacional en Venezuela. República Dominicana estará siempre del lado de la democracia. Donde sea, cuando sea y ante quien sea", concluyó Abinader, quien destacó que la solidaridad entre los pueblos dominicano y venezolano "es histórica".

    • Las relaciones diplomáticas entre ambos países están en pausa tras los comicios de 2024, por decisión del Gobierno venezolano a raíz de los cuestionamientos a los resultados por parte del Gobierno dominicano
