Presidente Abinader asegura construcción de la carretera El Seibo–Miches es fundamental

El presidente Luis Abinader afirmó este viernes que la construcción de la carretera El Seibo–Miches es fundamental para el desarrollo turístico y económico de la región.

El mandatario ofreció estas declaraciones durante la inauguración de la plaza de toros y multiuso en El Seibo, donde aseguró que la obra permitirá que el trayecto en transporte público entre ambas localidades no supere los 25 minutos.

"Eso realmente conecta el desarrollo de El Seibo con Miches, porque hoy no hay suficientes empleados en Miches para suplir la demanda de los hoteles. Es cierto que la gente viene de todo el país, pero primero deben ir desde El Seibo", explicó Abinader.

Se recuerda que, hace alrededor de un mes, Diario Libre denunció el avanzado deterioro de esta carretera, a pesar del acelerado crecimiento turístico que experimenta Miches.

A lo largo del trayecto, los paisajes de ensueño, con montañas verdes, vistas panorámicas al mar y una rica biodiversidad que atrae a visitantes nacionales y extranjeros, contrastan con el mal estado de la vía, caracterizada por hoyos, desniveles y tramos donde el asfalto prácticamente ha desaparecido.

Estas condiciones no solo afectan la experiencia de quienes se trasladan hacia el nuevo polo turístico, sino que también representan un riesgo constante para conductores, motoristas y residentes de las comunidades cercanas.

Con estas declaraciones, el presidente Abinader vuelve a colocar en la agenda nacional la construcción de esta importante carretera, considerada clave para el desarrollo sostenible de la región Este del país.

Te puede interesar Presidente Abinader reconoce que se necesita una carretera entre Miches y El Seibo