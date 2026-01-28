×
Abinader felicita al presidente de Honduras por su investidura y le desea "sus mejores éxitos"

Abinader envió un saludo fraterno a su par hondureño y reiteró el compromiso de fortalecer la cooperación bilateral

    Expandir imagen
    Abinader felicita al presidente de Honduras por su investidura y le desea sus mejores éxitos
    El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura (Iz) y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. (EFE)

    El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, felicitó este miércoles al conservador Nasry 'Tito' Asfura tras su toma de posesión como nuevo presidente hondureño y le deseó "sus mejores éxitos".

    "Felicito al amigo presidente Nasry Asfura por su juramentación como presidente de Honduras", señaló Abinader este miércoles en un mensaje de X.

    Además, el presidente dominicano envió a su homólogo hondureño "un saludo fraterno", con la convicción de que trabajarán "juntos para fortalecer la amistad, la cooperación y el bienestar" de los dos "pueblos hermanos".

    Asfura asumió el martes el poder para el período 2026-2030 con la promesa de no fallar a los hondureños y reducir el tamaño del Estado para optimizar los recursos públicos, al tiempo que pidió trabajar con compromiso.

    Expresidenta alegó fraude

    • El mandatario hondureño no fue reconocido como presidente por la expresidenta saliente, Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), quien alegó que hubo "fraude" en los comicios generales del 30 de noviembre, aunque el lunes le deseó "suerte".

    Sin embargo, tiene el apoyo de la comunidad internacional quien estuvo representada en la investidura de Asfura por embajadores y representantes de organismos acreditados en el país, tras optar por una ceremonia austera.

