El presidente Luis Abinader acudió este sábado a la Funeraria Jardín Memorial para rendir tributo al expresidente del Senado y dirigente político Ramón Alburquerque, destacando su legado político y su ejemplo de superación y perseverancia, tras su fallecimiento a los 76 años por cáncer de hígado.

El mandatario destacó que su trayectoria trascendió lo político, convirtiéndose en un ejemplo de vida, describiéndolo como un luchador y una persona inteligente. "Lo que quizás la vida tenía preparada para él, lo cambió con su sagacidad, con su perseverancia, con su inteligencia...", expresó.

Abinader destacó además que Ramón Alburquerque logró desarrollarse y dejar una huella significativa aun en condiciones difíciles, impulsado por "s u perseverancia, su talento, su fe y su pasión, y — a veces podemos decir de buena manera— hasta su obsesión por el conocimiento".

Señaló que la trayectoria y forma de vida de Ramón Alburquerque constituyen una guía de inspiración para todos, especialmente para la juventud dominicana.

"Ramón Alburquerque, un ejemplo de superación, perseverancia... y siempre tenían claro y estuvo en el lugar correcto de la historia", afirmó.

Recordó el papel del exsenador en los procesos de transformación política del país y resaltó que Alburquerque "fue el primero que había hecho hincapié... siempre tenía una discusión entre él y otros miembros de quien era el primero que había propuesto que hiciéramos un partido nuevo".

Sobre su enfermedad

Abinader reveló que tuvo conocimiento de la enfermedad que afectaba a Alburquerque en octubre pasado, lo que motivó a buscar las mejores alternativas de tratamiento.

"Yo pesaba que quizás él lo conocía desde hace un tiempo, después me entero que no, inmediatamente decidimos que se fuera al mejor tratamiento que hay especializado tanto en el hígado como en el cáncer de páncreas", expresó.

El mandatario destacó la fortaleza con la que Alburquerque enfrentó su enfermedad: "Ramón fue un luchador... un hombre que enfrentó con perseverancia y entereza esta terrible enfermedad", manifestó.

Abinader expresó que, hasta el mes de diciembre, tanto él como personas cercanas al entorno de Ramón Alburquerque mantenían la esperanza de que pudiera superar la enfermedad, al tiempo que aseguró que su familia puede sentirse tranquila de que recibió la mejor atención médica posible.

El jefe de Estado informó que no podrá estar presente físicamente en las honras fúnebres de mañana debido a compromisos de viaje, aunque aseguró "estaré ahí en alma y corazón", y adelantó que tiene la intención de que el nombre de Ramón Alburquerque permanezca vivo dentro del partido "en forma de enseñanza y ejemplo de superación".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/31/whatsapp-image-2026-01-31-at-14545-pm-b5f4b903.jpeg Vista del presidente Luis Abinader mientras daba el pésame a Mónica Alburquerque Mora, hija del fenecido dirigente político Ramón Alburquerque, este sábado 31 de enero del 2025. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Decenas de familiares, amigos y funcionarios, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch; el director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara; y el diputado Eugenio Cedeño, acudieron al velatorio para expresar sus condolencias y resaltar la trayectoria de Ramón Alburquerque.

Duelo oficial y honras fúnebres

Como muestra de respeto a su trayectoria, el presidente Abinader declaró el 1 de febrero como día de duelo oficial mediante el decreto 62-26, el cual dispone la rendición de honores militares y que la Bandera Nacional ondee a media asta en los recintos militares y edificios públicos del país.

Las honras fúnebres continuarán el domingo, con una misa de cuerpo presente a las 9:30 de la mañana. Posteriormente, a las 10:30, se realizará un acto solemne en el Congreso Nacional, seguido de una parada a las 11:30 en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

A las 12:30 del mediodía, partirá el cortejo fúnebre hacia el Jardín Memorial, donde recibirá cristiana sepultura.

Trayectoria

Ramón Alburquerque Ramírez nació el 5 de junio de 1949 en la provincia Monte Plata. Inició estudios de ingeniería química en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y posteriormente cursó la misma carrera en la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, con mención en computadoras.

Fue presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM). A lo largo de su carrera ocupó importantes funciones en el Estado, entre ellas:

Exministro de Economía, Planificación y Desarrollo

Expresidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa)

Expresidente de la Comisión Nacional de Energía

Expresidente de la Comisión Nacional Técnico Forestal (Conatef)

Exsenador de la República por Monte Plata

Presidente del Senado de la República en tres ocasiones

En el ámbito comunicacional, se desempeñaba como productor del programa de radio y televisión "Los Sabios en la Z".