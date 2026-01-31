El presidente Abinader revela por qué Alburquerque no ocupó ningún cargo en su gobierno

Vista del presidente Luis Abinader mientras daba el pésame a Mónica Alburquerque Mora, hija del fenecido dirigente político Ramón Alburquerque, este sábado 31 de enero del 2025. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

El presidente de la República, Luis Abinader, junto a la primera dama, Raquel Arbaje, acudió este sábado a la Funeraria Jardín Memorial para rendir tributo al expresidente del Senado y dirigente político Ramón Alburquerque, fallecido ayer, a los 76 años, tras perder la batalla contra un cáncer de hígado.

Durante sus palabras, el mandatario destacó la trayectoria de Alburquerque como un luchador y una figura clave en la historia política dominicana, y aprovechó para aclarar por qué nunca ocupó un cargo formal dentro de su gobierno.

"Siempre fue nuestro asesor. Siempre le propusimos una posición y tuvimos una relación muy especial. En los últimos años, él estaba encargado de todo el proceso de relaciones con Guyana para las exportaciones", explicó Abinader.

Un ejemplo de superación

El presidente también recordó la labor de Alburquerque en la fundación del Partido Revolucionario Moderno, señalando que junto a Tolentino Dipp dieron los primeros discursos en defensa de la democracia.

"Es un ejemplo de alguien que vino de los estratos más humildes y llegó a un liderazgo nacional, estudió varias carreras y hablaba cinco idiomas. Su vida es un ejemplo de superación que debemos valorar desde la juventud dominicana", agregó Abinader, resaltando el impacto de Alburquerque en la política y la sociedad dominicana.