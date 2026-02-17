Abinader quita al director de la Policía y designa a Andrés Modesto Cruz Cruz en su lugar

Andrés Modesto Cruz Cruz es el nuevo director de la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, dispuso este lunes el cambio en la dirección de la Policía Nacional, al sustituir al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta y designar en su lugar al mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la institución.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto núm. 111-26, que también coloca a Guzmán Peralta en honrosa situación de retiro tras el cese de sus funciones y lo designa como asesor del presidente en materia policial.

Se había pasado de tiempo en la PN

Guzmán Peralta se había pasado con tres meses del tiempo establecido en la ley para permanecer en el cargo, pues cumplió dos años dirigiendo la entidad desde el ocho de noviembre de 2023.

De acuerdo al artículo 23 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (No. 590-16) el tiempo máximo es de dos años. Fue nombrado en el cargo mediante el decreto 557-23. En la ocasión sustituyó a Eduardo Alberto Then.

Ascendido a mayor general

Con el nombramiento de Cruz Cruz como nuevo director de la uniformada, el mandatario lo ascendió al rango de mayor general.

Cruz Cruz se desempeñaba hasta el momento como inspector general de la Policía Nacional y ha ocupado diversas posiciones estratégicas dentro de la institución, incluyendo las direcciones de Asuntos Internos y Control Interno, así como funciones regionales y de enlace con el Ministerio de Defensa.

El cambio se produce en el marco de las atribuciones constitucionales del presidente para nombrar al director general de la Policía Nacional entre los oficiales generales activos, conforme a la Ley Orgánica de la institución.