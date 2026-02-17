Eddy Olivares juramente seis nuevos viceministros en Trabajo

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, tomando el juramento a los nuevos viceministro de la institución. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, juramentó este martes a seis nuevos viceministros designados por el presidente Luis Abinader, mediante el decreto 64-26, en un acto celebrado en la sede de la institución.

Los nuevos viceministros son Leonardo Manuel Gil, en el área de Empleo; Domingo Santana Castillo, en Regulación del Trabajo; Ramón Efren Cuello Madera, en Seguridad Social; Maritza Antonia Contreras Brito, en Mediación, Asuntos Sindicales y Empresariales.

Asimismo, Dulce Mercedes Quiñones, en Trabajo Infantil y Sectores Vulnerables; y Franklin Augusto Marte Bueno, en Inspección, Seguridad y Salud en el Trabajo, según una nota de prensa.

Durante la ceremonia, Olivares definió la designación como un paso estratégico para fortalecer la gestión institucional y dar continuidad a las políticas laborales impulsadas por el Gobierno.

El funcionario explicó que la sustitución de los viceministros salientes forma parte de un proceso de rotación natural dentro de la administración pública, y aseguró que el relevo busca integrar experiencia y capacidad técnica para consolidar los logros alcanzados.

“Este relevo no es un simple acto administrativo; buscamos incorporar capacidades y liderazgo técnico para consolidar una gestión enfocada en resultados”, expresó.

Indicadores laborales

Afirmó que el Ministerio de Trabajo se encuentra entre las instituciones con mayor desempeño institucional y destacó que el empleo y la formalización laboral han sido ejes centrales de la gestión gubernamental.

Señaló que, por primera vez, el salario mínimo de las empresas no sectorizadas supera el primer quintil de ingresos, lo que —según indicó— representa un avance en el poder adquisitivo de los trabajadores.

También resaltó la estabilidad en las relaciones laborales y el fortalecimiento del diálogo tripartito entre Gobierno, empleadores y sindicatos como uno de los principales activos del país.

El acto concluyó con la toma de juramento de los nuevos funcionarios, quienes asumieron el compromiso de cumplir la Constitución y las leyes laborales en el ejercicio de sus funciones.