Luis Abinader destaca acciones implementadas para modernizar el Estado

El presidente de la República, Luis Abinader, destacó que durante su gestión se emprendió una modernización del Estado, citando entre esas acciones la renovación de varios de los documentos oficiales, incluyendo la cédula y el pasaporte.

Abinader resaltó la implementación del nuevo pasaporte electrónico, con estándares internacionales de seguridad y tecnología biométrica para fortalecer la confianza internacional en ese documento y facilitar la movilidad de los ciudadanos.

De igual manera, señaló el apoyo a la Junta Central Electoral para la renovación de la cédula de identidad y electoral, incorporando mayores niveles de protección, interoperabilidad digital y eficiencia en los servicios del Estado.

"A esto se suma la modernización de la licencia de conducir, integrada a sistemas tecnológicos más seguros y transparentes, que mejoran el control, reducen la falsificación y contribuyen a una gestión más ordenada del tránsito", agregó.

El jefe de Estado declaró que tanto la gestión del pasaporte como la de las licencias serán económicamente autosostenibles.

Servicios públicos

En materia de servicios públicos a la ciudadanía, Luis Abinader indicó que, en 2025, bajo la rectoría de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), se atendieron más de 1.7 millones de llamadas a través del *462 y se gestionaron 1.9 millones de servicios.

Asimismo, resaltó que los Puntos GOB ofrecieron cerca de 1.5 millones de atenciones, acercando el gobierno a las comunidades históricamente desatendidas.

"Avanzamos además en plataformas como la Ventanilla Única de Formalización, el nuevo portal 311 y la Certificación Notarial Digital, consolidando un modelo donde el Estado no complica, sino que facilita; no retrasa, sino que resuelve", destacó.

El mandatario comunicó que, junto al sector privado, en las reuniones de Meta RD2036, se simplificaron los trámites de permisos de construcción, logrando pasar de más de 160 a solo 68.

"Porque simplificar es también democratizar. Cada trámite que eliminamos, cada requisito que suprimimos y cada proceso que hacemos más ágil es una barrera menos entre el ciudadano y sus derechos", señaló durante su discurso de rendición de cuentas.

Evaluaciones

El presidente Luis Abinader precisó que con la nueva evaluación de desempeño institucional el personal que ejecuta más del 80 % del presupuesto nacional se evalúa por resultados.

"No hay incentivos, si no hay calidad de vida en la gente. Y el énfasis mayor se ha puesto en los tres servicios públicos más demandados y sentidos por la población: la atención a la salud, el servicio educativo y la seguridad ciudadana", manifestó.