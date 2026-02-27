Abinader sobre apagón general: "Las fallas ocurridas en el sistema son inaceptables; nos preocupan"

El presidente de la República, Luis Abinader, durante su discurso de rendición de cuentas, el 27 de febrero del 2026. ( DARE COLLADO/DIARIO LIBRE )

Aunque solo le dedicó 13 palabras al apagón general que afectó a una gran parte del territorio nacional el pasado lunes, el presidente de la República, Luis Abinader, informó hoy en su discurso de rendición de cuentas que el Gobierno realiza las inversiones en el sistema de transmisión, tanto en su extensión como en su seguridad.

"Las fallas ocurridas en el sistema son inaceptables. Nos preocupan y nos ocupan", declaró Abinader sobre el tema. Agregó que el sistema eléctrico ha sido un reto para todos los gobiernos anteriores y también para el suyo.

Las autoridades del sector eléctrico anunciaron ayer que el próximo 11 de marzo el Comité de Fallas del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) presentará los resultados preliminares de la investigación sobre el apagón del pasado 23 de febrero.

Según una nota de prensa de la Superintendencia de Electricidad, también ese día se anunciarán las medidas que correspondan adoptar, dentro de un proceso que, según las autoridades, se desarrolla bajo criterios estrictamente técnicos y conforme al marco regulatorio, garantizando transparencia, rigor y responsabilidad en la determinación de causas y eventuales responsabilidades.

Sobre el subsector de la transmisión eléctrica, Abinader señaló que contrataron compañías internacionales especializadas que están asesorando al Gobierno para aumentar la seguridad y estabilidad "de un sistema cada vez más diverso y complejo".

Destacó que este año entró en operación la línea de transmisión 345 kilovoltios Montecristi–Santiago, una red estratégica que integra la generación de Manzanillo al sistema nacional y fortalece la región norte.

"Modernizamos, además, la línea Cruce Ocoa–Ocoa y conectamos definitivamente a Pedernales al sistema eléctrico nacional, reduciendo vulnerabilidades históricas y habilitando nuevas inversiones en la zona fronteriza", resaltó.

Nueva generación

El mandatario informó que en la generación eléctrica se incorporaron el año pasado 1,138 megavatios al sistema, a través de 16 proyectos, con una inversión privada superior a 1,500 millones de dólares.

Detalló que el 58 % de esa nueva capacidad —697 megavatios— provino de energías renovables, principalmente solar y eólica, mientras que 438 megavatios correspondieron a generación térmica, en gran medida a gas natural, garantizando firmeza y confiabilidad del sistema.

"Hoy, la capacidad instalada pasó de 4,921 megavatios en 2020 a 7,120 megavatios en 2025, un crecimiento cercano al 45 %. La capacidad solar y eólica se cuadruplicó, superando los 2,000 megavatios y elevando su participación del 11 al 29 % del total instalado", precisó durante su discurso de rendición de cuentas.

Adelantó que a finales de marzo entrará en funcionamiento la planta Energía 2000, empezando en ciclo simple con 290 megavatios (MW) y para el verano completará hasta 414 MW en ciclo combinado.

"Para mayo de 2027 entrará en funcionamiento San Felipe I, con 460 MW; Manzanillo I, con 426 MW lo hará en diciembre de 2027, y Manzanillo ll, en el verano del 2028. Además, entrarán 138 MW de AES en batería para el verano de 2026 y 300 MW de baterías de almacenamiento de energía que está en proceso de adjudicación en los próximos días y que estará lista en aproximadamente 18 meses, lo cual ayudará significativamente a estabilizar el sistema", sostuvo.

Electrificación

El presidente Abinader dijo que desde 2020, cerca de 9,000 viviendas han sido electrificadas a través del programa Llevando Luz, impactando a más de 30,000 personas.

"Solo en 2025 ejecutamos 51 proyectos de electrificación rural y suburbana, beneficiando a más de 2,100 familias en provincias fronterizas y vulnerables", destacó.