Presidente Abinader pone en retiro a cinco generales de la Policía Nacional

La medida está contenida en el Decreto 133-26 y les otorga pensión del Estado

    Expandir imagen
    Presidente Abinader pone en retiro a cinco generales de la Policía Nacional
    Policía Nacional. (ARCHIVO)

    El presidente de la República, Luis Abinader, emitió la noche de este viernes el Decreto núm. 133-26 mediante el cual coloca en honrosa condición de retiro a cinco generales de la Policía Nacional, por antigüedad en el servicio o por haber alcanzado el tiempo máximo de permanencia en el rango.

    De acuerdo con el artículo 6 del decreto, a los oficiales también se les concede una pensión del Estado dominicano, conforme a las disposiciones legales vigentes.

    Los generales puestos en retiro son:

    • Julio C. Betances Hernández

    • Rufino Ant. Contreras Ruiz

    • Pedro E. Cordero Ubri

    • Latif M. Mahfoud Rodríguez

    • Francisco J. Torres Dotel

    La disposición forma parte de los procedimientos administrativos regulares dentro de la institución del orden, en cumplimiento de la normativa que rige la carrera policial.

    El decreto se enmarca en los procesos de reorganización y fortalecimiento institucional que impulsa el Poder Ejecutivo en los cuerpos de seguridad del Estado

