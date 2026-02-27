Minuto a minuto| Rendición de cuentas del presidente Luis Abinader
República Dominicana conmemora este viernes el 182 aniversario de la Independencia Nacional
Siga a través de Diario Libre nuestra transmisión minuto a minuto de los actos protocolares, así como el discurso del mandatario ante la Asamblea Nacional y todos los acontecimientos dentro y fuera del Congreso.
07:00 a.m.febrero 27, 2026
Luis Abinader: "Hoy rendimos cuentas al país".
El gobernante asegura en su cuenta de Instagram: " Compartiremos lo logrado y el camino que seguiremos recorriendo juntos por una mejor República Dominicana".