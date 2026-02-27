Gobierno destina RD$9,345 millones al deporte rumbo a Juegos de 2026 y otras obras, según Abinader

El presidente Luis Abinader durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el 27 de febrero del 2026. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe ha recibido una inyección económica de más de 3,000 millones de pesos por parte del Gobierno dominicano, según resaltó hoy el presidente de la República, Luis Abinader, en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional.

"Durante 2025 y lo que va de este año hemos transferido 3,905 millones de pesos para garantizar el éxito de esta cita histórica", manifestó el presidente de la República en su discurso pronunciado el día del 182 aniversario de la Independencia Nacional.

Esa suma forma parte de los 9,345 millones de pesos que, entre parte de 2025 y lo proyectado para 2026, dijo Abinader, se invertirán en el deporte dominicano en distintos sectores.

Los Juegos de 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de este año, para lo cual se remodelan y construyen obras deportivas a fin de acoger a 6,200 atletas de los 37 países, incluida la República Dominicana, que participarán en la cita regional.

Para la preparación de los atletas, el presidente destacó los fondos que se han entregado entre 2025 y 2026.

"De cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, hemos respaldado a nuestros atletas —la verdadera materia prima del deporte— con un aporte extraordinario de 570 millones de pesos para su preparación", expresó el mandatario.

Esos fondos están distribuidos entre las distintas federaciones deportivas, así como una parte destinada a los técnicos deportivos.

Inversión en remodelación

Abinader también dio detalles de las obras a las que presta atención en su gestión de Gobierno para el montaje de la cita regional, programada del 24 de julio al 8 de agosto.

Mencionó que en el Parque del Este ya se entregaron el Pabellón de Halterofilia José Joaquín Puello y el campo de tiro con arco, "fortaleciendo esa sede estratégica para el desarrollo de las competencias", dijo el mandatario.

En el Centro Olímpico, resaltó, se avanza "de manera significativa" en sus principales instalaciones.

Ya se concluyó el Pabellón de Voleibol para la práctica de ese deporte, el cual sería entregado en los próximos días.

Detalles de la inversión proyectada Centroamericanos y del Caribe y proyectos adicionales son el principal destino RD$3,905 millones — Transferencias realizadas durante 2025 y lo que va de este año para garantizar el éxito de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. RD$2,195 millones — Ejecución de cerca de 100 proyectos adicionales de infraestructura deportiva en distintas provincias. RD$1,200 millones — Inversión en 40 nuevas obras deportivas entregadas y más de 150 instalaciones remozadas en todo el país. RD$800 millones — Construcción simultánea de 31 techados multiusos en el Gran Santo Domingo. RD$675 millones — Construcción de 25 techados multiusos en municipios que nunca habían contado con esta instalación. RD$570 millones — Aporte extraordinario para la preparación de los atletas rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

También se entregó el Pabellón de Esgrima, mientras que el Centro Acuático Juan Pablo Duarte y otras áreas, como el Palacio Nacional de Voleibol Ricardo Georiber Arias y el Pabellón de Karate y Taekwondo, "registran importantes avances".

El Centro Acuático pasa por una prueba de agua de sus cuatro piscinas. Se espera la realización de un torneo de natación en el mes de abril.

El pabellón de taekwondo es completamente nuevo y se espera que sea entregado a finales de marzo.

"Estas intervenciones, además de preparar al país para un evento internacional, garantizan infraestructuras deportivas dignas que quedarán al servicio permanente de nuestros atletas, de las familias y de la ciudadanía en general", manifestó el mandatario.

Las remodelaciones de esas obras están proyectadas para marcar un antes y un después, según lo programado. "Porque el verdadero legado de estas obras, más allá de los Juegos, es consolidar el Centro Olímpico como el corazón deportivo del país".

Expresó que "este es un respaldo firme del Estado dominicano al deporte y a sus atletas". "Porque cada medalla representa disciplina. Cada competencia representa esfuerzo. Y cada joven que elige el deporte elige un camino de valores, de superación y de esperanza para la República Dominicana".

Cierre de "brecha histórica"

El presidente informó que todos los municipios del país contarán con un multiuso, lo que dejará a esas 158 demarcaciones en igualdad de condiciones con esas obras.

"Este año estamos cerrando una brecha histórica", dijo el jefe de Gobierno. "Iniciamos la construcción simultánea de 31 techados multiusos en el Gran Santo Domingo, con una inversión superior a 800 millones de pesos, y además 25 techados en municipios que nunca habían contado con esta instalación esencial, con más de 675 millones de pesos adicionales".

Con esa gestión, subraya el mandatario, "garantizamos que no habrá un solo municipio en la República Dominicana sin al menos un techado multiuso. Eso es equidad territorial. Eso es justicia deportiva".

Más allá de esas infraestructuras físicas, también está la "formación y oportunidades".

Detalló así el rescate de los Juegos Deportivos Fronterizos , donde más de 1,500 atletas de las siete provincias fronterizas compitieron el pasado año. Esa competencia está programada también para este año.

, "Devolvimos los Juegos Juan Pablo Duarte en Nueva York ", con lo que se impactó a más de 2,200 jóvenes dominicanos en el exterior, "reafirmando nuestra identidad y nuestro compromiso con la diáspora.

Otros 1,200 millones en obras

Abinader destacó el plan de construcción de obras deportivas a nivel nacional, una labor que comenzó en 2025.

Se trata, dijo, de "una verdadera revolución deportiva", la cual se lleva a cabo a través del Ministerio de Deportes y Recreación, que dirige Kelvin Cruz.

Se ejecutará con "una inversión superior a 1,200 millones de pesos en 40 nuevas obras entregadas y más de 150 instalaciones remozadas en todo el país, devolviendo espacios dignos a nuestras comunidades".

"Ejecutamos cerca de 100 proyectos adicionales, con una inversión que supera los 2,195 millones de pesos, llevando infraestructura deportiva a cada rincón del territorio nacional", indicó.