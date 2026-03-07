República Dominicana y Bolivia acuerdan explorar nichos de cooperación y el comercio

El presidente Luis Abinader, y el de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, acordaron ese sábado estrechar los lazos diplomáticos y explorar nichos de cooperación y el comercio, durante un encuentro en Miami, donde ambos participaron en la cumbre convocada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, a la que acudieron otros líderes de derecha de la región.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia dominicana, Abinader y Paz Pereira conversaron sobre temas de interés común y el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones.

En el encuentro, ambos mandatarios intercambiaron impresiones sobre la cooperación regional y la importancia de continuar promoviendo iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo y la estabilidad en el continente, añadió nota.

El presidente Abinader y Paz Pereira se mostraron receptivos y durante su conversación expresaron el interés de ensanchar los lazos entre ambas naciones, buscar nichos de cooperación mutua y estrechar más la diplomacia y el comercio, añadió la información.

Participación de líderes regionales en la cumbre de Trump

Los dos gobernantes acudieron este sábado a una cumbre en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad Donald Trump, en la que el mandatario estadounidense formalizó la creación de una coalición militar para derrotar a los carteles.

A la cumbre también asistieron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Costa Rica, Rodrigo Chavez; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

También participó el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien tomará posesión el próximo miércoles.