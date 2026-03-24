Nuevos requisitos para uniformes policiales entran en consulta pública
Los uniformes deben ser confeccionados con una mezcla de poliéster, algodón y spandex
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) colocó en consulta pública cinco fichas técnicas, identificadas bajo los procesos FTEB-DGCP-2025 del 0010 al 0014, para la adquisición de uniformes policiales, diferenciado por tipo de prenda y género.
Los documentos abarcan pantalón y camisas o blusas para damas, camisa y pantalón para hombres, así como el uniforme policial completo, e incluyen especificaciones técnicas precisas sobre composición textil, peso, colorimetría y confección.
La DGCP indicó que estas fichas se encuentran en fase de consulta pública a través de su portal digital, con el objetivo de "aportar estándares más claros, compras más eficientes y mayor transparencia".
Uniforme para mujer
En el caso de la camisa o blusa, se establece una composición de tela Poplín 70 % poliéster y 30 % algodón con una tolerancia de ±2 % en color blanco bajo el estándar Pantone. El tejido tendrá un peso de 185 gramos por metro cuadrado (±5 gramos), textura 1x1 plano y color blanco definido bajo el estándar Pantone 11-0601 TCX, con una variación permitida de aproximadamente 5%.
Incluye botones de pasta blanca o transparente de 1 centímetro, hilo de 75 % poliéster y procesos de teñido diferenciados: Vat Dyed para fibras de algodón y Disperse-Dyed para poliéster. Además, incorpora cuello reforzado, bolsillos con tapa, porta bolígrafos y charreteras en los hombros.
El pantalón femenino estará compuesto de 100 % poliéster, con un peso de 245 gramos por metro cuadrado (±5 gramos), textura 1x1 y color azul oscuro conforme al estándar Pantone 19-3831 TCX.
Uniforme para hombres
En el caso de los hombres, las camisas mangas cortas mantienen características similares a la femenina, con telas de poliéster y algodón en color blanco, e incorporan elementos funcionales como bolsillos con tapa, porta bolígrafos, cuello reforzado y con ballestas, botones frontales y charreteras.
Los pantalones masculinos también están diseñados con materiales 100 % en poliéster azul oscuro, e incluyen bolsillos delanteros y traseros, refuerzos estructurales, cremalleras o zipper de bronce, botones de seguridad, pretina reforzada y estructura adaptada para uso operativo prolongado.
Uniforme de patrullaje policial unisex
La ficha 0014 define el uniforme completo utilizado en labores de patrullaje. Este conjunto de "chamaco" presenta una composición mixta de poliéster, algodón y spandex, lo que permite mayor elasticidad.
El peso del tejido oscila entre 225 y 250 g/m², con un ancho de tela de 154 cm y ancho cortable de 152 cm. El hilo utilizado es de poliéster (108D x2), y de color azul, definidos bajo referencias de Pantone.
Todas las fichas técnicas hacen referencia a normas internacionales de calidad, como la ISO 105-Z04:1995 y estándares de teñido tipo Vat-Dyes ISO 9000, garantizando uniformidad en color, resistencia y durabilidad de las prendas.