Nuevos requisitos para uniformes policiales entran en consulta pública

Estos son los nuevos uniformes policiales presentados por el Gobierno, en octubre de 2024. ( ARCHIVO )

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) colocó en consulta pública cinco fichas técnicas, identificadas bajo los procesos FTEB-DGCP-2025 del 0010 al 0014, para la adquisición de uniformes policiales, diferenciado por tipo de prenda y género.

Los documentos abarcan pantalón y camisas o blusas para damas, camisa y pantalón para hombres, así como el uniforme policial completo, e incluyen especificaciones técnicas precisas sobre composición textil, peso, colorimetría y confección.

La DGCP indicó que estas fichas se encuentran en fase de consulta pública a través de su portal digital, con el objetivo de "aportar estándares más claros, compras más eficientes y mayor transparencia".

Uniforme para mujer

En el caso de la camisa o blusa, se establece una composición de tela Poplín 7 0 % poliéster y 30 % algodón con una tolerancia de ±2 % en color blanco bajo el estándar Pantone . El tejido tendrá un peso de 185 gramos por metro cuadrado (±5 gramos), textura 1x1 plano y color blanco definido bajo el estándar Pantone 11-0601 TCX, con una variación permitida de aproximadamente 5%.

Incluye botones de pasta blanca o transparente de 1 centímetro , hilo de 75 % poliéster y procesos de teñido diferenciados: Vat Dyed para fibras de algodón y Disperse-Dyed para poliéster . Además, incorpora cuello reforzado, bolsillos con tapa, porta bolígrafos y charreteras en los hombros.

El pantalón femenino estará compuesto de 100 % poliéster, con un peso de 245 gramos por metro cuadrado (±5 gramos) , textura 1x1 y color azul oscuro conforme al estándar Pantone 19-3831 TCX .

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/1-cb1c0d3b.jpg Camisa de mujer https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/222-87f58d1c.jpg Pantaln de mujer ‹ >

Uniforme para hombres

En el caso de los hombres, las camisas mangas cortas mantienen características similares a la femenina, con telas de poliéster y algodón en color blanco, e incorporan elementos funcionales como bolsillos con tapa, porta bolígrafos, cuello reforzado y con ballestas, botones frontales y charreteras.

Los pantalones masculinos también están diseñados con materiales 100 % en poliéster azul oscuro, e incluyen bolsillos delanteros y traseros, refuerzos estructurales, cremalleras o zipper de bronce, botones de seguridad, pretina reforzada y estructura adaptada para uso operativo prolongado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/444-aa7c3aa5.jpg Camisa para hombres https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/333-fe92cafb.jpg Pantalón para hombres ‹ >

Uniforme de patrullaje policial unisex

La ficha 0014 define el uniforme completo utilizado en labores de patrullaje. Este conjunto de "chamaco" presenta una composición mixta de poliéster, algodón y spandex, lo que permite mayor elasticidad.

El peso del tejido oscila entre 225 y 250 g/m², con un ancho de tela de 154 cm y ancho cortable de 152 cm. El hilo utilizado es de poliéster (108D x2), y de color azul, definidos bajo referencias de Pantone.

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Todas las fichas técnicas hacen referencia a normas internacionales de calidad, como la ISO 105-Z04:1995 y estándares de teñido tipo Vat-Dyes ISO 9000, garantizando uniformidad en color, resistencia y durabilidad de las prendas.