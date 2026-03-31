El presidente Luis Abinader calificó este martes como "totalmente inaceptable" la agresión cometida por un coronel de la Policía Nacional contra una joven en el sector Los Mina, municipio Santo Domingo Este.

El mandatario se refirió al caso del oficial Fausto Madé Ramirez, quien fue captado en un vídeo difundido en redes sociales mientras agredía a la mujer.

Al ser abordado por la prensa, tras encabezar el lanzamiento del operativo "Proteger y Servir Semana Santa 2026", Abinader aseguró que se tomarán las medidas pertinentes conforme al debido proceso, al tiempo que reiteró su compromiso con el fortalecimiento institucional del cuerpo del orden.

"Este es un acto totalmente inaceptable por la Policía Nacional. Actos cómo ese serán sancionados como la ley lo establece", expresó.

El presidente enfatizó que desde el gobierno se trabaja para consolidar una policía basada en el respeto, la prudencia y la protección del ciudadano.

A raíz del hecho, el coronel Madé Ramirez fue suspendido y la policía ordenó una investigación sobre lo sucedido a través de los organismos correspondientes.

Oficial reincidente

El oficial ya había sido sancionado en el año 2018, cuando ocupaba el rango de teniente, y se desempeñaba cómo subcomandante del destacamento de Los Frailes, en el referido municipio, por una conducta violenta hacia un ciudadano.

En ese entonces, la institución informó que el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.

"Proteger y Servir Semana Santa 2026"

En el marco del operativo "Proteger y Servir Semana Santa 2026", Abinader llamó a la colaboración entre la ciudadanía y las autoridades para evitar incidentes durante la Semana Mayor, período en el que se espera una alta movilización de personas en todo el país, e indicó que el Gobierno ha dispuesto un operativo para proteger vidas y bienes durante el asueto.