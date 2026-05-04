Abinader dispone la "detención inmediata" del proyecto minero Romero en San Juan

El presidente Luis Abinader dijo que escuchó al pueblo sobre el proyecto minero Romero en San Juan. ( ARCHIVO )

El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso la noche de este lunes la paralización "inmediata" de cualquier actividad minera en el proyecto Romero en la provincia San Juan. El proyecto minero estaba en fase de exploración.

"Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia", manifestó el mandatario en un mensaje que dirigió a la nación.

La decisión del gobernante ocurre un día después de que una manifestación que se hizo en San Juan hasta la presa Sabaneta contra la minera GoldQuets en esa provincia terminará con el lanzamiento de bombas lacrimógenas y chorros de agua, como consecuencia de una pedrea que se escenificó en el lugar y que la Policía Nacional atribuyó a personas que atacaron a los agentes que custodiaban la manifestación.Antes de la actividad de ayer domingo, la semana anterior sectores opuestos al proyecto minero realizaron otra manifestación en San Juan, la cual se desarrolló de manera pacífica.Varios sectores del país y partidos opositores habían externado su negativa a que el Gobierno autorizara el permiso a la compañía canadiense para que explotara la montaña en Romero.

Justificación de Abinader

El presidente Abinader señaló que la decisión responde a que, según la Ley 64-00 de Medio Ambiente y sus reglamentos, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo.

Refirió que en su gestión, el proyecto de la minera canadiense GoldQuets solo estaba en evaluación ambiental, "sin que exista autorización alguna para su explotación".

También planteó que el proyecto no es reciente y que su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiterada en el 2010. Posteriormente en el año 2015 y 2018 se renovaron y se autorizaron estudios técnicos que permitieron definir el alcance del proyecto".

"Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro" Luis Abinader Presidente de República Dominicana “