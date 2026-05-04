El Gobierno aumenta en RD$800 millones el subsidio a los combustibles de los transportistas

El presidente Luis Abinader encabeza una reunión en el Palacio Nacional con el sector transporte para analizar el alza del petróleo. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Ante el aumento del petróleo en el mercado internacional, el Gobierno anunció un incremento de 800 millones de pesos en el subsidio para los combustibles de los transportistas de carga y pasajeros.

La medida fue confirmada hoy por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, y busca evitar un aumento en el costo de los pasajes en el transporte público.

"Para seguir logrando que no haya un aumento en el costo del transporte en los próximos días; vamos a seguir trabajando y vamos a lograr un aumento en los subsidios para poder mitigar el efecto del alza de los combustibles", dijo.

Para contextualizar la cifra, las transferencias que la Presidencia tiene prevista para este año, bajo el concepto "GLP Transporte", alcanzan los 263.4 millones de pesos, según el Presupuesto General del Estado (Ley 99-25).

Además, informó que el Gobierno se mantendrán en un diálogo permanente con los transportistas para vigilar el impacto de la crisis internacional en el país, por instrucciones del presidente Luis Abinader.

Sanz Lovatón ofreció estas declaraciones después de una reunión con los principales dirigentes del sector este lunes, en el Salón Verde del Palacio Nacional.

Reacciones de los transportistas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/97321e5b-39c6-48ce-8422-ecbadd965490-383d41cf.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/97321e5b-39c6-48ce-8422-ecbadd965490-383d41cf.jpg El senador y presidente de Conatra, Antonio Marte. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

El senador de Santiago Rodríguez y presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, explicó que su gremio debe evaluar la propuesta con detenimiento, ya que el subsidio actual (con los últimos aumentos) les cubre cerca de 10 pesos por galón. "Ya con los aumentos, con los constantes aumentos, solamente hay diez pesos", reiteró.

Marte descartó que haya incrementos en los pasajes por el momento, pero indicó que deben evaluar las implicaciones financieras de la subvención.

Asimismo, Santiago Zamora Francisco, presidente de la Confederación de Transportistas Turísticos (Codotatur), expresó que tienen expectativas muy favorables con respecto al diálogo con las autoridades. "Estamos atravesando una crisis que juntos tenemos que vencerla y atravesarla como dominicano", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/c46bee8e-2d32-47d5-965c-a17d8a4efdc5-d4492c0b.jpg Santiago Zamora, presidente de la Confederación de Transportistas Turísticos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Por otro lado, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte Unificado (CNTU), William Pérez Figuereo, saludó el diálogo y agradeció al Gobierno por la reunión.