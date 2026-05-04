Abinader se amparó en ley de Medio Ambiente para detener proyecto minero Romero en San Juan

Zona de San Juan donde se había diseñado el proyecto minero Romero en San Juan. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader ordenó la noche de ayer lunes detener de forma "inmediata" cualquier actividad minera en el proyecto Romero en la provincia San Juan. El mandatario se amparó en la Ley de Medio Ambiente (64-00) y sus reglamentos para disponer la medida.

Explicó que su decisión respondía a lo establecido en dicha normativa y sus reglamentos, que contemplan la inviabilidad de iniciativas de este tipo cuando existe un rechazo amplio por parte de la población.

"Esta decisión responde a que según la Ley 64-00 de Medio Ambiente y sus reglamentos, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo", expresó el gobernante durante un discurso que dirigió al pueblo sobre el tema.

Sobre este punto, Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), dijo que se refiere a la llamada "licencia social", que es la que resulta de la consulta pública, que está recogida, además de la ley de medio ambiente en la de ordenamiento territorial y su reglamento, "que dice que la participación social es vinculante y que se requiere la aprobación".

El ambientalista señaló -al ser consultado por Diario Libre- que precisamente esa licencia social nunca fue obtenida por la compañía minera canadiense Gold Quest y, una muestra de ello, fueron las manifestaciones que se realizaron contra sus aprestos, pese a quesolo tenía era un permiso de exploración, no de explotación de los minerales.

"Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia", expresó el jefe de Estado durante un mensaje dirigido al país." Luis Abinader Presidente del país “

Manifestaciones contra la minera

El domingo, residentes en San Juan, ambientalistas y otros sectores realizaron una masiva manifestación contra la minería GodQuest en San Juan que concluyó en disturbios, con cuatro agentes heridos.

Concesión de exploración desde 2025

Abinader precisó que el proyecto no es reciente, ya que sus antecedentes se remontan a concesiones de exploración otorgadas en 2005 y reiteradas en 2010, así como a renovaciones y autorizaciones de estudios técnicos en 2015 y 2018.

Indicó que, durante su gestión, la iniciativa se mantuvo exclusivamente en fase de evaluación ambiental, sin contar con permiso de explotación.

Antes de la orden presidencial

La decisión del gobernante ocurre un día después de que una manifestación que se hizo en San Juan hasta la presa Taveras contra la minera en esa provincia terminará con el lanzamiento de bombas lacrimógenas y chorros de agua. También una pedrea, que la Policía Nacional, atribuyó a personas que atacaron a los agentes que custodiaban la manifestación.

Antes de la actividad de ayer domingo, la semana anterior sectores opuestos al proyecto minero realizaron otra manifestación en San Juan, la cual se desarrolló de manera pacífica.

Varios sectores del país y partidos opositores habían externado su negativa a que el Gobierno autorizara el permiso a la compañía canadiense para que explotara la montaña en Romero.