Canciller Álvarez se reúne con representantes de países y agradece apoyo de ONU sobre Haití

El canciller Roberto Álvarez junto a su homólogo de Francia, Jérôme Bonnafont. ( FUENTE EXTERNA )

El canciller Roberto Álvarez sostuvo en Nueva York, Estados Unidos, reuniones con representantes permanentes ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de países miembros del Consejo de Seguridad, con el objetivo de fortalecer el respaldo internacional a las acciones en favor de la estabilidad en Haití, informó la tarde de este lunes la Cancillería.

Álvarez se reunió con los diplomáticos Jérôme Bonnafont, de Francia; Fu Cong, de China; James Kariuki, del Reino Unido; y Vassily Nebenzia, de Rusia, en su calidad de representantes de naciones con asiento permanente en el Consejo.

En el marco de estas reuniones, el canciller entregó cartas del presidente Luis Abinader dirigidas a sus homólogos Emmanuel Macron, Xi Jinping, Keir Starmer y Vladímir Putin.

En dichas misivas, el presidente Abinader expresa su agradecimiento por el respaldo brindado para la aprobación de la resolución 2793 (2025) del Consejo de Seguridad.

Fuerza de Supresión de Bandas

Esta resolución autoriza el despliegue de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF) y la creación de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH), iniciativas orientadas a enfrentar la crisis de seguridad en ese país. Fue adoptada el 30 de septiembre de 2025.

Abinader también valoró el compromiso de estas naciones con la estabilidad haitiana y la seguridad regional, temas de alta prioridad para la República Dominicana.

El canciller estuvo acompañado por el embajador Wellington Bencosme, representante permanente del país ante las Naciones Unidas.