Gobierno impulsa cambios al Código Penal antes de su entrada en vigor en agosto

En la misa por su cumpleaños en Palacio, Luis Abinader recibe la Eucaristía del obispo Carlos Tomás Morel. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader informó anoche que el Poder Ejecutivo depositó en el Congreso Nacional las modificaciones consensuadas al Código Penal y a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, con el objetivo de que sean aprobadas antes de que la nueva legislación entre en vigencia el próximo 3 de agosto.

Las propuestas fueron elaboradas luego de unas cinco semanas de reuniones con comunicadores, juristas y representantes de la sociedad civil, en medio de las críticas generadas por disposiciones que distintos sectores consideraron una amenaza para la libertad de expresión.

Durante una entrevista con los periodistas José Monegro y Edith Febles, el mandatario afirmó que las modificaciones buscan conciliar la protección de la libertad de expresión con derechos como el honor a la intimidad y la dignidad de las personas.

"El pasado viernes ya depositamos en el Congreso un consenso. Duramos como unas cinco semanas con diferentes sectores discutiendo estas modificaciones", dijo.

Revisión

Abinader admitió que la revisión de la legislación pudo haberse iniciado mucho antes.

"Hacemos mea culpa. Quizás lo de los sectores debimos hacerlo inmediatamente se aprobó", expresó al recordar que el Código Penal permaneció muchos años en discusión antes de su aprobación y que el año de vacatio legis fue previsto precisamente para introducir ajustes antes de su entrada en vigor.

Libertad de expresión

El mandatario rechazó que las modificaciones constituyan una "ley mordaza" y defendió el historial de su administración en materia de libertad de prensa. Recordó que la República Dominicana ha ocupado durante tres años consecutivos los primeros lugares del Índice de Chapultepec, aunque sostuvo que el crecimiento de las redes sociales y de las plataformas digitales obliga a actualizar la legislación para proteger también otros derechos fundamentales.

En otro momento de la entrevista, Abinader vinculó el proceso de reformas con la política de diálogo que, aseguró, caracteriza a su Gobierno.

Las protestas

Afirmó que las recientes manifestaciones ciudadanas contienen reclamos legítimos que las autoridades deben atender y reiteró que la búsqueda de consensos seguirá siendo el método para abordar los temas de mayor sensibilidad.

"Muchas de esas protestas tienen un contenido que tenemos que atender, y este ha sido siempre un Gobierno abierto, un Gobierno que escucha", afirmó.

El presidente sostuvo que, pese a contar con mayoría en el Congreso Nacional, su administración continuará privilegiando los acuerdos con los distintos sectores sociales y políticos. "Siempre buscamos el consenso", dijo, al insistir en que preservar la paz social y fortalecer la democracia constituyen las prioridades de su gestión.

Celebró con misa su cumpleaños El jefe de Estado celebró su cumpleaños número 59 con una misa de acción de gracias en la capilla San Rafael del Palacio Nacional, acompañado de familiares, funcionarios y colaboradores. Durante la ceremonia, el mandatario agradeció a Dios por un año más de vida y reafirmó su compromiso de seguir trabajando por el desarrollo, la paz y la tolerancia en el país. Explicó que este año trasladó la tradicional misa familiar al Palacio Nacional para compartir el momento con más personas. La eucaristía fue oficiada por monseñor Tomás Morel, quien exhortó al gobernante a perseverar en su labor de servicio en beneficio de la nación.