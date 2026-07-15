Abinader expresa condolencias por la muerte del ex emir de Catar

El presidente de la República, Luis Abinader, firmó este miércoles el libro de condolencias dispuesto en la residencia del embajador del Estado de Catar en el país, y trasladó su pésame, tras el fallecimiento este domingo del ex emir Hamad bin Khalifa Al Thani.

El presidente Abinader expresó, en nombre del Gobierno y del pueblo dominicano, sus más "sentidas condolencias" y su "solidaridad" con el Estado de Catar, su pueblo y la familia real ante "tan sensible pérdida", indicó la Presidencia en una nota de prensa.

"En nombre del pueblo y el gobierno de la República Dominicana, expreso nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de su alteza el emir padre. Su vida y su liderazgo dejaron una huella profunda en la historia y el desarrollo del Estado de Catar", escribió Abinader en el libro de condolencias.

"Acompañamos en su dolor a su alteza el emir, a la familia real y al pueblo catarí. Que encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida, y que la memoria de su alteza el padre emir perdure con honor", añadió.

El presidente dominicano estuvo acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y fue recibido por el embajador del Estado de Catar acreditado ante la República Dominicana, Yaser Awad Al-Abdulla.

En señal de duelo por el emir, la bandera del Estado de Catar ondea a media asta en la residencia del embajador en la República Dominicana.

Contexto histórico

Hamad bin Khalifa fue emir de Catar desde 1995 y ejerció ese cargo hasta que abdicó voluntariamente en 2013 para dejar paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, quien asumió el poder desde entonces.

Sin embargo, el emir fallecido accedió al poder a finales de los noventa derrocando a su padre, el Khalifa bin Hamad Al Thani, en un golpe incruento aprovechando un viaje oficial de este a Europa.

El ex emir es considerado el "padre" de la modernización de Catar, uno de los principales exportadores mundiales de gas, además de arquitecto de la diplomacia catarí que ha convertido al pequeño país del Golfo en mediador clave en varios conflictos de Oriente Medio y de países africanos.