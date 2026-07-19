Abinader inaugura túnel de la Plaza de la Bandera y de inmediato cruzan primeros vehículos

Vehículos transitan por el recién inaugurado túnel Plaza de la Bandera. ( DIARIO LIBRE/ESTANLIN ROSA )

El presidente Luis Abinader realizó la noche de este domingo el corte de cinta para la inauguración del túnel de la Plaza de la Bandera, vía de 1.2 kilómetros de extensión y cuatro carriles, que agilizará el tránsito en esta zona del Distrito Nacional así como la salida y entrada hacia el municipio de Santo Domingo Oeste.

La obra, por la que se proyecta el cruce de 2,500 vehículos por hora, cuenta de equipo contra incendios, extractores de gases, cámaras de vigilancia, una planta eléctrica, entre otras cosas.

Junto al paso a desnivel de la avenida Isabel Aguiar, que comenzó en el 2024 y se finalizó un año más tarde, son de las obras más rápidas del Gobierno. Ambas tuvieron un valor de 3,300 y 2,500 millones de pesos, respectivamente.

Para el jefe de Estado, este domingo es "un día especial, porque nos hace ver el presente y el futuro de la República Dominicana".

Abinader dijo que la obra forma parte de un plan para facilitar el tránsito dentro y fuera de la ciudad.

Una vez finalizada la ceremonia, el mandatario dio instrucciones para que cruzaran los primeros vehículos en dirección norte por la avenida Luperón.

El túnel, al igual que otras obras, se ejecutó con los fondos obtenidos en la negociación del contrato con Aeropuertos Siglo XXI (Aerodom).

Pendientes

A futuro, está pendiente finalizar tres elevados en la Autopista Duarte, la avenida en la República de Colombia, la ampliación de la carretera Sánchez hasta el municipio de Haina, San Cristóbal y se avanza en la Circunvalación de Los Alcarrizos y la avenida Las Damas, en Santo Domingo Este.

Según adelantó el ministro Eduardo Estrella, se trabaja en dos túneles en la avenida Luperón para el drenaje pluvial. En el Sur, se trabaja para construir un elevado en el Kilómetro 15 de Azua, y en el Cibao, en la Circunvalación de Navarrete, en Santiago.