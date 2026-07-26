En próximas semanas, Abinader deberá revisar funcionarios clave para economía

En las próximas semanas, el presidente Luis Abinader tendrá por delante una decisión que atañe a todo el sistema financiero nacional, ya que en agosto deberá ratificar o sustituir al gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, y al superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W.

Asimismo, en noviembre el mandatario deberá evaluar los nombramientos de los seis miembros designados de la Junta Monetaria, que también agotan dos años en sus funciones.

La Junta Monetaria es el órgano superior y rector del sistema monetario y financiero nacional. Su designación es por un período de dos años con posibilidad de ratificación.

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Los miembros designados de este organismo son: Julio César Llibre Salcedo, Arturo Martínez Moya, Eduardo De Jesús Tejera Curbelo, Sergia Elena Mejía de Peña, Ricardo, Rojas León y José Manuel Mallén. Asimismo, se consideran miembros exoficio el gobernador del BCRD; el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; y el superintendente de Bancos.

Desde que comenzó la actual administración presidencial, en el 2020, la tendencia ha sido la ratificación de estos funcionarios. Sin embargo, está sujeta a la rúbrica de un decreto del Ejecutivo.

Fernández W. fue nombrado superintendente de Bancos en el 2020 y ratificado dos veces en el puesto: en 2022 y 2024. Mientras que Valdez Albizu fue gobernador del Banco Central desde 1994 hasta el 2000. Retornó al cargo en el 2004, siendo ratificado por los presidentes Leonel Fernández, Danilo Medina y Abinader, acumulando más de 28 años al frente de la institución.

Suprema pendiente

A esas decisiones se agrega un proceso de mayor alcance institucional: la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cuyos períodos corresponden ser revisados este año.

En abril de 2026 debían ser evaluados 11 magistrados de la alta corte, entre ellos su presidente, Luis Henry Molina, tras cumplir los períodos establecidos por ley.

La evaluación de los magistrados corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano que preside Abinader y que constitucionalmente debe designar a los jueces de la Suprema Corte y evaluar su desempeño.

El proceso de evaluación de esos 11 magistrados sigue siendo uno de los asuntos institucionales pendientes para este año. El Poder Ejecutivo no se ha pronunciado en meses al respecto, pero en declaraciones recientes en un programa de televisión, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien es miembro del CNM, aseguró que el retraso obedece a situaciones que ha tenido que priorizar el Gobierno en los últimos meses como fenómenos naturales o la crisis internacional en Medio Oriente.