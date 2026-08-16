Abinader designa a Juan Manuel Méndez al frente del INTRANT

El presidente Luis Abinader junto a la directora del Indomet, Gloria Ceballos, y el director del COE, Juan Manuel Méndez en el lanzamiento del Plan Nacional de Contingencia. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader designó este domingo al mayor general retirado Juan Manuel Méndez García como director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), en sustitución de Milton Morrison, quien presentó su renuncia al cargo.

La designación forma parte de una jornada de cambios en distintas instituciones de la administración pública que el Poder Ejecutivo comenzó a anunciar este domingo y que continuará durante esta tarde y el lunes 17 de agosto.

Méndez García deja la dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), organismo que encabezó durante años, para asumir la conducción del INTRANT, institución responsable de regular, planificar y gestionar el tránsito y el transporte terrestre en el país.

Mediante el Decreto 551-26, estoy designando al general Juan Manuel Méndez García (ERD) como director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). pic.twitter.com/CusTbwu2CL — Luis Abinader (@luisabinader) August 16, 2026

En sustitución de Méndez, Abinader designó a Erdwin Robert Olivares Luciano como director del COE. Olivares se desempeñaba como subdirector de Operaciones de esa institución desde febrero de 2010 y cuenta con una larga trayectoria dentro del organismo encargado de coordinar la respuesta nacional ante emergencias y desastres.

Méndez también se desempeña como titular de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH). En octubre de 2025, anunció que incursionaría en la política y que pondría a disposición del presidente Abinader los dos cargos que desempeñaba en el Gobierno.

En aquella ocasión, Méndez manifestó públicamente su respaldo a Abinader y dijo que para defender la gestión del mandatario "no necesita un salario ni manejar presupuesto". También señaló que no estaba inscrito en ningún partido político, aunque contemplaba hacerlo de manera definitiva.

Méndez se retiró del Ejército de República Dominicana con el rango de general y había hecho pública desde 2023 su simpatía por Abinader. En 2025 dijo que apoyaba al presidente porque lo consideraba un hombre serio y trabajador y valoraba positivamente su gestión.

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Cambios en la Defensa Civil

Los movimientos también alcanzaron a la Defensa Civil. Abinader designó a Carlos Manuel Paulino Cárdenas como director ejecutivo de esa institución, en sustitución de Juan Cesario Salas Rosario.

Salas Rosario, quien deja la dirección de la Defensa Civil, fue designado por el Poder Ejecutivo como asesor honorífico en asuntos de esa institución, por lo que continuará vinculado a las políticas y estrategias relacionadas con la protección y asistencia de la población.

Los cambios anunciados este domingo abarcan instituciones vinculadas al tránsito, la atención de emergencias y la protección civil y forman parte de una jornada de movimientos en el tren gubernamental.

El Poder Ejecutivo ha informado que las nuevas designaciones y sustituciones continuarán durante la tarde de este domingo 16 de agosto y el lunes 17.