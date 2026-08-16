Milton Morrison también fue de los funcionarios que renunció al Gobierno

Milton Morrison está entre los funcionarios que desde este domingo no forman parte de la gestión del presidente Luis Abinader, pero también entre los que decidieron abandonar el puesto que desempeñaban.

En su caso, dimitió del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), cuya dirección ostentaba desde el 17 de julio de 2024. Hace unos días, el ahora exfuncionario puso en circulación un libro sobre sus memorias en la entidad, correspondiente al período 2024-2026.

Su dimisión fue comunicada por la Presidencia de la República en el texto que da a conocer el Decreto 551-26, a través del cual el presidente Luis Abinader realizó varios cambios en su gabinete, entre ellos el nombramiento del sustituto de Morrison.

En su mensaje de despedida, Morrison dijo que concluía una de las responsabilidades más importantes de su vida y que se iba del Intrant con "gratitud, serenidad y la tranquilidad del deber cumplido".

"Gracias a Dios, al presidente Luis Abinader por su confianza y a todo el equipo que me acompañó en estos dos años. Los cargos terminan. El compromiso con la República Dominicana permanece", publicó Morrison en X, junto a un video.

Morrison fue sustituido en el cargo por el general retirado Juan Manuel Méndez, quien dirigía el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Antes de dirigir el Intrant, Morrison fue administrador general de la Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), posición en la que permaneció durante cuatro años. Abinader lo colocó allí mediante el Decreto 343-20 y estuvo en la entidad hasta julio de 2024.

Hoy concluye una de las responsabilidades más importantes de mi vida pública.



Me voy del INTRANT con gratitud, serenidad y la tranquilidad del deber cumplido.



Gracias a Dios, al presidente Luis Abinader por su confianza y a todo el equipo que me acompañó en estos dos años.



Los... pic.twitter.com/sEtx5b47M2 — Milton Morrison (@MiltonMorrison) August 16, 2026

Otros renunciantes

Otros funcionarios que dejaron sus cargos fueron Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores entre 2020 y 2026, quien fue designado embajador emérito a través del Decreto 554-26.

También Juan Cesario Salas Rosario dimitió de la Defensa Civil. En su lugar, el mandatario designó a Carlos Manuel Paulino Cárdenas.