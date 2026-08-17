Andrés Cruz Cruz deja la Policía tras la gestión más corta en los últimos 30 años

La salida de Andrés Modesto Cruz Cruz de la Dirección General de la Policía Nacional, exactamente seis meses después de su designación, coloca su gestión entre las 15 más breves registradas al frente de la institución desde 1960, a partir del 15 de julio de 2016 los "jefes" de la Policía pasaron a llamarse director policial y el de más breve duración en los últimos 30 años.

Cruz Cruz fue nombrado por el presidente Luis Abinader el 17 de febrero de 2026, mediante el Decreto 111-26, en sustitución de Ramón Antonio Guzmán Peralta. Este 17 de agosto fue relevado por Ernesto Rafael Rodríguez García.

Su permanencia de seis meses lo sitúa como el decimoquinto período más corto entre las 54 jefaturas concluidas incluidas en esta reconstrucción histórica.

Aunque se trata de una gestión breve, la historia de la Policía registra relevos mucho más rápidos. Desde 1960, 14 períodos terminaron antes de alcanzar los seis meses y, en el caso más extremo, el jefe permaneció apenas 26 días.

El mandato más corto

Rafael Bienvenido de Castro Ortiz encabeza la lista de las gestiones más breves. Ocupó la jefatura desde el 18 de febrero hasta el 16 de marzo de 1962, un período de apenas 26 días.

Le siguen Enrique Pérez y Pérez, en su segundo mandato, con un mes y siete días; José Caonabo Fernández González, con un mes y 16 días; y Robinson Brea Garó, con un mes y 17 días.

Tres jefes permanecieron menos de tres meses: Fernando Aristides Sánchez Aybar, dos meses y 20 días; Rubén Antonio Tapia Cessé, dos meses y 21 días, y Marcos Antonio Jorge Moreno, dos meses y 22 días.

La lista también incluye a José Ernesto Cruz Brea, con tres meses y siete días; Manuel de Jesús Tejeda Duvergé, cuatro meses y 22 días, y Ramiro Matos González, cuatro meses y 30 días.

Otros cuatro estuvieron entre cinco y seis meses: Joaquín A. Méndez Lara, Ramón A. Soto Echavarría, José de Jesús Morillo López y Elio Osiris Perdomo Rosario.

Cruz Cruz aparece inmediatamente después de ellos, con sus seis meses completos en el puesto.

Los 15 mandatos más breves desde 1960

1. Rafael Bienvenido de Castro Ortiz: 18 de febrero-16 de marzo de 1962, 26 días.

2. Enrique Pérez y Pérez, segundo mandato: 3 de mayo-10 de junio de 1996, un mes y siete días.

3. José Caonabo Fernández González: 21 de julio-6 de septiembre de 1961, un mes y 16 días.

4. Robinson Brea Garó: 21 de julio-7 de septiembre de 1978, un mes y 17 días.

5. Fernando Aristides Sánchez Aybar: 3 de marzo-23 de mayo de 1988, dos meses y 20 días.

6. Rubén Antonio Tapia Cessé: 28 de noviembre de 1961-18 de febrero de 1962, dos meses y 21 días.

7. Marcos Antonio Jorge Moreno: 6 de septiembre-28 de noviembre de 1961, dos meses y 22 días.

8. José Ernesto Cruz Brea: 26 de diciembre de 1972-2 de abril de 1973, tres meses y siete días.

9. Manuel de Jesús Tejeda Duvergé: 17 de agosto de 1984-8 de enero de 1985, cuatro meses y 22 días.

10. Ramiro Matos González: 8 de enero-7 de junio de 1985, cuatro meses y 30 días.

11. Joaquín A. Méndez Lara: 20 de abril-26 de septiembre de 1969, cinco meses y seis días.

12. Ramón A. Soto Echavarría: 28 de marzo-6 de septiembre de 1967, cinco meses y nueve días.

13. José de Jesús Morillo López: 10 de febrero-1 de agosto de 1966, cinco meses y 22 días.

14. Elio Osiris Perdomo Rosario: 1 de julio-31 de diciembre de 1970, cinco meses y 30 días.

15. Andrés Modesto Cruz Cruz: 17 de febrero-17 de agosto de 2026, seis meses.

Dos relevos por año

La corta permanencia de Cruz Cruz contrasta con el comportamiento de las jefaturas policiales durante las últimas dos décadas.

Desde 2002, varios directores permanecieron alrededor de dos años o más. Jaime Marte Martínez estuvo dos años, siete meses y ocho días; Rafael Guillermo Guzmán Fermín, dos años, 11 meses y 30 días; José Armando Polanco Gómez, dos años, 10 meses y nueve días, y Ney Aldrin Bautista Almonte, dos años, 11 meses y 17 días.

Más recientemente, Eduardo Alberto Then permaneció dos años y 22 días, mientras Ramón Antonio Guzmán Peralta estuvo dos años, tres meses y nueve días antes de ser sustituido por Cruz Cruz en febrero pasado.

Mandatos prolongados

Esto convierte a Cruz Cruz en una excepción dentro de la etapa reciente de la Policía, caracterizada por administraciones considerablemente más largas.

La Ley 590-16 establece que el director general de la Policía es designado por un período máximo de dos años. Ese plazo, sin embargo, no constituye una garantía de permanencia, ya que el presidente de la República conserva la facultad de disponer su separación antes de completar ese tiempo.

Los extremos de la lista

En el extremo opuesto aparece Neit Rafael Nivar Seijas, quien registra el período continuo más largo de la serie estudiada.

Su segundo mandato se extendió desde el 8 de mayo de 1975 hasta el 21 de julio de 1978, tres años, dos meses y 13 días.

Le siguen Rafael Guillermo Guzmán Fermín, con dos años, 11 meses y 30 días, y Ney Aldrin Bautista Almonte, con dos años, 11 meses y 17 días.

Nivar también había dirigido la institución entre octubre de 1971 y diciembre de 1972. Sus dos períodos sumaron 1,608 días efectivos al frente de la Policía.

Una historia de retornos

La sucesión de mandos tampoco ha sido siempre lineal. Neit Nivar Seijas, Braulio Álvarez Sánchez, Rafael Guillermo Guzmán Acosta y Enrique Pérez y Pérez ocuparon la jefatura en dos períodos separados dentro de la etapa estudiada.

David Antonio Hart Dottin y Ramón A. Soto Echavarría también regresaron al puesto, aunque sus primeras gestiones comenzaron antes de 1960.

La reconstrucción histórica presenta diferencias de algunos días en determinados períodos, principalmente por las fechas de los decretos, las juramentaciones y los relevos efectivos. Esas discrepancias afectan especialmente algunos cambios ocurridos en 1962, 1972-1973 y entre 1995 y 1999.

La serie utiliza el término jefatura para hacer comparables las distintas épocas. La actual Ley 590-16 denomina director general al máximo responsable de la Policía, mientras que durante décadas el cargo fue identificado como jefe de la Policía Nacional.

Rodríguez García comienza una nueva gestión

Con la designación de Ernesto Rafael Rodríguez García este 17 de agosto, comienza un nuevo período en la Dirección General de la Policía Nacional.

Antes de asumir el máximo puesto de la institución, Rodríguez García había sido designado inspector general mediante el Decreto 133-26, del 27 de febrero de este año.

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