Abinader sacude al Gobierno en mitad de su último periodo

El presidente Luis Abinader realizó cambios en su gabinete justo a la mitad de su segundo periodo de gobierno. ( CORTESÍA DE LA PRESIDENCIA )

A dos años de concluir su segundo y último período constitucional, el presidente Luis Abinader comenzó una amplia reorganización del tren gubernamental que combina traslados de funcionarios, nuevas designaciones y salidas voluntarias de figuras que lo acompañaron durante parte importante de su gestión.

Los movimientos alcanzan áreas estratégicas del Estado, entre ellas, Relaciones Exteriores, vivienda, tránsito y transporte, atención a la primera infancia, emergencias, aviación civil, migración, puertos y el servicio exterior.

Las designaciones comenzaron a conocerse desde la tarde de ayer mediante varios decretos y mantuvieron durante horas la expectativa sobre el alcance de una recomposición que se produce cuando comienza la cuenta regresiva hacia el 16 de agosto de 2028, fecha en que Abinader entregará el poder.

Ito Bisonó ahora a la Cancillería

Uno de los movimientos de mayor relevancia fue la designación de Víctor "Ito" Bisonó Haza como ministro de Relaciones Exteriores, luego de la renuncia voluntaria de Roberto Álvarez, quien ocupaba la Cancillería desde el inicio del Gobierno de Abinader, en agosto de 2020.

Álvarez fue el único canciller durante los primeros seis años de gestión del mandatario. Al anunciar su decisión de dejar el cargo, agradeció al presidente la confianza depositada en él y afirmó que se retiraba "con la satisfacción del deber cumplido".

Tras aceptar su renuncia, el Poder Ejecutivo lo designó como embajador emérito, de conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, número 630-16.

Mediante el Decreto 554-26, estoy designando a Víctor Orlando Bisonó Haza como ministro de Relaciones Exteriores. pic.twitter.com/ZPdxeTdFNt — Luis Abinader (@luisabinader) August 16, 2026

Bisonó, de su lado, ha ocupado distintas posiciones durante la administración de Abinader.

Inicialmente estuvo al frente del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y posteriormente pasó al Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, donde permaneció pocos meses antes de ser trasladado a la Cancillería.

Méndez pasa del COE al Intrant

Otro de los movimientos relevantes se produjo en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), donde el mayor general retirado Juan Manuel Méndez García fue designado director ejecutivo en sustitución de Milton Morrison, quien también presentó su renuncia.

Méndez García deja así la dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), organismo que encabezó durante años y desde el cual adquirió una amplia exposición pública, especialmente durante huracanes, tormentas y otras situaciones de emergencia.

En su lugar fue designado Erdwin Robert Olivares Luciano, quien se desempeñaba como subdirector de Operaciones del COE desde 2010.

Morrison había llegado al Intrant luego de dirigir Edesur Dominicana, empresa de la que fue administrador gerente general desde agosto de 2020 hasta julio de 2024.

Dijo que concluía una de las responsabilidades más importantes de su vida y que se iba del Intrant con "gratitud, serenidad y la tranquilidad del deber cumplido".

Recomposición gubernamental La recomposición del equipo gubernamental abre una nueva etapa para la administración de Abinader. Con dos años por delante y sin posibilidad de optar por otro período consecutivo, el mandatario entra en la recta final de una gestión en la que el desempeño de los funcionarios que permanecen, cambian de posición o se incorporan al Gobierno tendrá un peso decisivo en los resultados con los que concluirá su paso por el Poder Ejecutivo el 16 de agosto de 2028.

Más movimientos

La reorganización alcanzó también al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), cuya dirección fue encomendada a Kenia Xiomara Guante Valdez. La anterior titular, Josefa Aquilina Castillo, fue designada cónsul general de la República Dominicana en Miami, Florida.

En el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones fue nombrado Jean Luis Rodríguez, quien hasta ahora dirigía la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom). Su posición en esa institución será ocupada por Francisco Alejandro Campos Álvarez.

Asimismo, Julia Luz Marina Muñiz Suberví fue designada presidenta del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria Dominicana, completando la reorganización dispuesta para esa institución.

Otras instituciones

Los cambios alcanzaron también al Instituto Nacional de Migración, la Junta de Aviación Civil (JAC), el Departamento Aeroportuario y Mercadom.

José Benedicto Hernández Tejada fue designado director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración. Julio Peña Guzmán asumirá la presidencia de la JAC, mientras que Héctor Elie Porcella Dumas fue nombrado asesor del Poder Ejecutivo en materia de aviación civil y miembro de esa junta.

Mérido de Jesús Torres Espinal estará al frente del Departamento Aeroportuario y Mariana Tavárez de Santos dirigirá Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (Mercadom).

José Dolores Andújar Ramírez fue designado director de Desarrollo Provincial. Andújar fue alcalde de Santo Domingo Oeste entre 2020 y 2024.

El exlegislador Nidio Encarnación Santiago estará al frente de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia de la República (Utepda).

En Santiago En Santiago, César Andrés Pichardo Fermín asumirá la presidencia del Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), mientras Bernardo Antonio Inoa Pichardo fue designado miembro de ese consejo.

Servicio exterior

En el servicio exterior, Víctor Pichardo Custodio fue nombrado cónsul en Mayagüez, Puerto Rico, e Israel Terrero Vólquez, ministro consejero en el servicio interno.

Elías de Jesús Brache Rivas fue nombrado cónsul general de la República Dominicana en Los Ángeles, California. Antes ocupó esa misma posición en Chicago, Estados Unidos.

Joel Santos presidente del CUED

Pasadas las 11 de la noche, la Presidencia informó sobre el decreto 556-26 que nombra a Joel Adrián Santos Echavarría como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) y coordinador del Gabinete de Energía, en sustitución de Celso Marranzini, quien de momento fue dejado sin funciones.

Santos Echavarría era ministro de Energía y Minas.