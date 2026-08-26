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Abinader revela que RD negocia un acuerdo de aranceles recíprocos con EE. UU.

República Dominicana enfrenta nuevos aranceles entre 10 % y 12.5 % por no combatir el trabajo forzoso

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    Abinader revela que RD negocia un acuerdo de aranceles recíprocos con EE. UU.
    El presidente de la República, Luis Abinader. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    El presidente dominicano, Luis Abinader, afirmó este miércoles que su Gobierno trabaja para negociar "en el menor tiempo posible" un acuerdo recíproco de tarifas con Estados Unidos que permita al país mantener condiciones favorables para sus exportaciones y seguir atrayendo inversiones.

    La nación caribeña forma parte de una lista de 66 países a los que Estados Unidos impuso el mes pasado nuevos aranceles, de entre el 10 % y el 12.5 %, tras argumentar que no hacen lo suficiente para impedir que bienes elaborados con trabajo forzoso entren en sus mercados.

    Al intervenir en el Segundo Foro Internacional de Inversión y Nearshoring de República Dominicana, Abinader aseguró que el "principal objetivo" del nuevo canciller dominicano, Víctor 'Ito' Bisonó, "en el tiempo más breve, es negociar un acuerdo recíproco de tarifas, como tiene que ser y como se merece la República Dominicana", de acuerdo con un comunicado de la Presidencia.

    Impacto económico y retos

    Estados Unidos es el principal socio comercial de República Dominicana y el año pasado el intercambio bilateral de bienes superó los 18,900 millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales.

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    Durante su comparecencia, el presidente reconoció que el escenario internacional es "muy retador" y señaló que el Gobierno, la industria y los inversionistas deben trabajar conjuntamente para afrontar los desafíos del sector de zonas francas, uno de los pilares de la economía local.

    • Abinader aseguró que, pese a las crisis internacionales de los últimos años, República Dominicana mantiene el crecimiento de la inversión extranjera y espera mejorar sus resultados este año.

    Asimismo, defendió la necesidad de atraer industrias de mayor valor agregado, especialmente en áreas tecnológicas, manufactura de dispositivos médicos y un eventual ensamblaje de semiconductores.

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