El Gobierno lanza una plataforma que permitirá constituir una empresa en 24 horas

Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), durante el lanzamiento. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El Gobierno lanzó este miércoles la plataforma "Empresas en 24 Horas" (E24H), una herramienta que integra en un solo proceso los trámites necesarios para constituir una empresa y que busca reducir la burocracia y el tiempo requerido para completar el proceso.

El lanzamiento fue encabezado por el presidente Luis Abinader, junto al ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, quien explicó que la plataforma se encuentra disponible en una primera etapa como beta pública y continuará ampliándose y mejorándose a partir de la experiencia de los usuarios.

"Este proyecto es una muestra más de que la coordinación interinstitucional puede contribuir enormemente a servicios más rápidos y económicos para la satisfacción y bienestar del ciudadano", señaló Sanz Lovatón durante el acto.

La plataforma Empresas24H.gob.do integra tres procesos esenciales para la creación de empresas: el registro del nombre comercial, a cargo de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI); el Registro Mercantil, gestionado por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD), y el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La iniciativa cuenta, además, con el apoyo de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) para la integración tecnológica y forma parte de las acciones del programa Burocracia Cero.

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Entre las funciones de la plataforma están un formulario único, pagos en línea, validaciones automáticas, prevalidación del nombre comercial mediante WhatsApp y la generación automática de documentos constitutivos, incluidos los estatutos sociales y el acto bajo firma privada, según corresponda.

Los usuarios también podrán dar seguimiento a sus solicitudes y recibir notificaciones cuando sea necesario realizar correcciones o subsanaciones de manera digital.

Primera etapa

En esta fase, el servicio está dirigido a ciudadanos dominicanos mayores de edad con domicilio fiscal o comercial en el Distrito Nacional que deseen constituirse como persona física, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) o Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL).

De manera temporal, quedan fuera los casos que involucren aportes en naturaleza, accionistas extranjeros o actividades que requieran permisos, autorizaciones o validaciones sectoriales especiales. Para esos casos, el Gobierno mantiene disponibles el servicio Formalízate y las vías tradicionales de constitución empresarial.

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó que la iniciativa responde a la transformación de los servicios públicos impulsada por el Gobierno.

"Crea tu empresa en 24 horas es la prueba palpable de una gestión de gobierno que no se conforma con administrar la burocracia del pasado, sino que tiene el valor de destruirla para construir el futuro", afirmó.

En tanto, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prazmowski, sostuvo que facilitar la inversión y el emprendimiento es parte de los esfuerzos para alcanzar la Meta RD 2036.

El acto contó también con la participación del director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia; el director general de Onapi, Salvador Ramos; y la presidenta de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras), Lucile Houellemont, entre otros funcionarios y representantes del sector empresarial.