Abinader llega a Nueva York y encabeza entrega del primer pasaporte electrónico a dominicanos

Luis Abinader, al centro, varios funcionarios y la familia a la que se le entregó el primer pasaporte electrónico. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader llegó este domingo a Nueva York, Estados Unidos, y encabezó la entrega del primer pasaporte electrónico dominicano en el exterior, durante un acto que marca el inicio de la implementación de este documento para los dominicanos residentes en Estados Unidos. El mandatario desarrollará una amplia agenda en esa ciudad, que incluye una alocución en la ONU.

La nueva libreta comenzó a estar disponible para los dominicanos residentes en Nueva York, Nueva Jersey y Boston, y su implementación se extenderá de manera gradual a otros consulados, reporta la Presidencia de la República.

El primer pasaporte electrónico fue entregado por el mandatario a la familia Valdez García, en una actividad en la que participaron funcionarios del Gobierno, representantes consulares y miembros de la comunidad dominicana.

El nuevo documento cuenta con más de 130 medidas de seguridad y tecnología de última generación, además de una cobertura de hasta 9,000 dólares para la repatriación de restos mortales de dominicanos fallecidos en el extranjero.

La implementación está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), en coordinación con la Dirección General de Pasaportes (DGP).

No tendrán que viajar a República Dominicana

La puesta en funcionamiento del pasaporte electrónico permitirá que los dominicanos residentes en Estados Unidos puedan realizar el proceso en los consulados habilitados, sin necesidad de viajar a República Dominicana para obtener el documento.

El director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, explicó que el nuevo documento forma parte de la modernización del sistema de pasaportes y busca ofrecer una libreta más segura y acorde con los estándares internacionales.

Ramírez informó que el país también se prepara para avanzar hacia el Digital Travel Credential (DTC), una credencial digital de viaje que podrá utilizarse desde teléfonos móviles.

Según explicó, la plataforma tecnológica necesaria para dar ese paso ya se encuentra preparada.

Cobertura para repatriar restos

Uno de los componentes incorporados al nuevo pasaporte es la cobertura de hasta 9,000 dólares para la repatriación de restos mortales.

Ramírez explicó que este beneficio está dirigido a las familias de dominicanos que fallezcan fuera del país y que no dispongan de los recursos necesarios para trasladar sus restos a República Dominicana.

La medida fue destacada durante el acto por representantes de la comunidad dominicana en Nueva York, quienes señalaron que en numerosas ocasiones familiares y organizaciones han tenido que realizar colectas para cubrir los costos de repatriación.

Radamés Rodríguez, presidente de United Bodegas of America, consideró que la inclusión de este beneficio responde a una necesidad que durante años ha afectado a familias de la diáspora.

El pasaporte llegará a otros consulados

Ramírez indicó que la implementación en Nueva York, Nueva Jersey y Boston constituye la primera etapa del despliegue internacional.

El servicio será extendido progresivamente a otros consulados dominicanos, con el objetivo de acercar el trámite a las comunidades residentes en el exterior.

El funcionario también anunció la ampliación de la red de oficinas de la Dirección General de Pasaportes en República Dominicana.

Dijo que actualmente existen 19 oficinas, frente a las 14 que había al inicio de la gestión, y anunció nuevas sedes en Mao, Valverde; Espaillat; Samaná y San Juan.

También están previstas oficinas en los aeropuertos internacionales de Las Américas y del Cibao.

Consulado de Nueva York amplía servicios

Durante la actividad, el cónsul general dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, informó que esa representación consular amplió sus servicios a los sábados y domingos, para facilitar los trámites a quienes trabajan durante la semana.

Vásquez también destacó la reducción del tiempo para obtener la doble ciudadanía mediante la coordinación con la Junta Central Electoral.

De acuerdo con el funcionario, el proceso pasó de alrededor de seis meses a un máximo de 60 días.

Asimismo, informó que el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la apertura de oficinas consulares dominicanas en El Bronx, Long Island y Brooklyn.

Agregó que también se evalúa la instalación de una oficina en el Alto Manhattan.

Actividad forma parte de la agenda de Abinader en Nueva York

La entrega del pasaporte electrónico forma parte de la agenda que desarrolla Abinader en Nueva York durante su participación en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El presidente está acompañado durante su visita por la primera dama, Raquel Arbaje; el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el cónsul general en Nueva York, Jesús Vásquez, y el director de Pasaportes, Lorenzo Ramírez.

La agenda del mandatario incluye reuniones bilaterales, encuentros con empresarios, actividades relacionadas con inversión, cooperación e inteligencia artificial, además de encuentros con representantes de la comunidad dominicana en Nueva York.

En el acto participaron también funcionarios diplomáticos y consulares, legisladores estatales y representantes de la comunidad dominicana.