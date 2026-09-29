Gobierno presenta plan de seguridad ante ocurrencia de crímenes recientes

El presidente de la República, Luis Abinader, habla durante LA Agenda Semanal. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El Gobierno presentó anoche su Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana en un momento en que varios crímenes de amplia repercusión han intensificado el temor de la población. El presidente Luis Abinader dirigió una advertencia a las personas con órdenes de arresto: deben entregarse o serán buscadas por las autoridades.

La muerte de Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, en un ataque en el que también resultó herido el artista, y el asalto a un joven dentro de un edificio residencial han alimentado la impresión de que la delincuencia gana terreno. Son hechos graves, aunque por sí solos no establecen una tendencia nacional. Esa diferencia entre las estadísticas y la experiencia de los ciudadanos atravesó la presentación oficial.

"O se entregan o se buscan" Luis Abinader Presidente de la República “

Durante LA Agenda Semanal, dedicada a la seguridad ciudadana, Abinader afirmó que la Policía y el Ministerio Público tienen identificadas a personas que acumulan varias órdenes de arresto y siguen en libertad. "O se entregan o se buscan", dijo el mandatario, quien sostuvo que la instrucción es localizarlas antes de que cometan nuevos delitos.

También criticó a quienes exhiben armas y realizan disparos en videos publicados en redes sociales. Según afirmó, esas publicaciones constituyen un desafío a las autoridades y, en ocasiones, proporcionan pistas para las investigaciones.

El jefe de Estado reveló que, gracias a la interoperabilidad con Migración, se rechazan semanalmente alrededor de 20 extranjeros con prontuario criminal que intentan ingresar al país sin exigencia de visa.

modelo de intervención territorial que combina la articulación interinstitucional, la modernización de los canales de denuncia y la inclusión socioeducativa de los jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Entrega voluntaria

Horas antes, el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, había informado que 85 personas se entregaron voluntariamente entre el 1 y el 25 de septiembre.

Distribuidas entre 21 por delitos contra la propiedad, 19 por heridas causadas con armas de fuego o blancas, 17 por homicidios y 12 por agresiones físicas, entre otros.

39 La cifra de muertes por "intercambios de disparos" en septiembre, según conteo de este medio

Del 17 al 31 de agosto se contabilizaron otras 31 entregas, para un total de 116 en ambos períodos, que tienen distinta duración.

Rodríguez García exhortó a quienes tengan asuntos pendientes con la justicia a acudir a los destacamentos. Aseguró que se respetarán sus derechos y que, después de las diligencias correspondientes, serán puestos a disposición del Ministerio Público.

El jefe policial dijo que busca "revertir el temor" para que sean los delincuentes, y no los ciudadanos, quienes se sientan perseguidos.

La firmeza del discurso oficial coincide, sin embargo, con preguntas sobre el uso de la fuerza. Hasta el mediodía de ayer, Diario Libre había contabilizado 39 personas muertas en septiembre en hechos descritos por la Policía como intercambios de disparos. Veintitrés de las primeras 37 muertes registradas ese mes ocurrieron entre el 18 y el 25 de septiembre.

Consultado sobre denuncias de presuntas ejecuciones, Rodríguez García indicó que quienes tengan elementos para sostenerlas deben acudir al Ministerio Público. Informó, además, de la suspensión de los agentes involucrados en un incidente ocurrido en Villa Vásquez, captado en video, mientras se investiga el caso.

PLD cuestiona muertes A comienzos de septiembre, el Partido de la Liberación Dominicana había pedido investigaciones independientes sobre cada muerte ocurrida durante intervenciones policiales. En el frente estadístico, las autoridades informaron que la tasa de homicidios se situaba al 25 de septiembre en 7.36 por cada 100,000 habitantes, frente a 8.74 en 2025, una reducción de 15.8 %.

Robos registrados

También reportaron una disminución de 40.5 % en los robos registrados, aunque esa cifra depende de los hechos denunciados y asentados oficialmente.

Percepción de la seguridad

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reconoció que una menor tasa de homicidios no disipa necesariamente la inseguridad que sienten las personas. Los robos, los conflictos en los barrios y las experiencias cotidianas influyen en esa percepción, explicó.

La ministra citó entre las respuestas del Gobierno las mesas locales de seguridad, el trabajo con juntas de vecinos y la identificación de lugares que necesitan mejor iluminación. Afirmó que la proporción de agentes asignados al patrullaje aumentó del 12 % en 2020 al 31 % en la actualidad.

El plan expuesto por el Gobierno reúne cuatro áreas: prevención y trabajo comunitario, reforma policial y respuesta a la criminalidad, persecución del narcotráfico y el crimen organizado, y coordinación estratégica de la seguridad. La Policía dijo que emplea mapas de denuncias y conflictos para distribuir sus patrullas por corredores y cuadrantes.

Anunció, además, que incorporará 20 departamentos con personal mejor equipado, comenzando este viernes por La Altagracia.

Las autoridades informaron también que, durante septiembre, se habían ejecutado 1,351 de 1,551 órdenes de arresto emitidas.