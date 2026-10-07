Abinader participará en el Foro Mundial de la Alimentación en Roma

El presidente Luis Abinader quien tiene previsto viajar a Roma, donde participará en el Foro Mundial de la Alimentación. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL PORTAL WEB DE LA PRESIDENCIA )

El presidente de República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, participará el próximo lunes en el Foro Mundial de la Alimentación, organizado en Roma por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El mandatario dominicano figura entre los líderes y representantes de distintos países que tomarán la palabra durante el encuentro internacional, cuya inauguración tendrá lugar el 12 de octubre con un discurso del director general de la FAO, el chino Qu Dongyu, en su último año de mandato.

También pronunciarán discursos de apertura el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el rey Letsie III de Lesoto y el presidente de Angola, Joao Manuel Gonçalves Lourenço.

Según el comunicado, también intervendrá Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el pasado enero.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, participará de manera virtual, mientras que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lo hará mediante un vídeo.

Otros responsables que tomarán la palabra serán la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto.

En vídeo intervendrán además la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin.

La FAO dará apertura de este modo al foro, que culminará el 16 de octubre con la celebración del Día Mundial de la Alimentación.

Cierre del encuentro

Esa última jornada estará marcada por las intervenciones en vídeo del papa León XIV y del secretario general de la ONU, António Guterres, entre otros líderes y responsables políticos.

Bajo el lema "Innovar hoy. Nutrir mañana", el Foro Mundial de la Alimentación se desarrollará en torno a tres pilares: la "Acción Global para la Juventud", el "Foro de Ciencia e Innovación" y el "Foro de Inversión de la Iniciativa Mano a Mano".

La semana también incluirá el "Diálogo de Roma sobre el Agua", la iniciativa de la FAO "Un país, un producto prioritario" y el "Centro Mundial sobre los Sistemas Alimentarios y de Conocimiento de los Pueblos Indígenas".