Italia busca ampliar inversiones en RD; Abinader destaca potencial turístico y de zonas francas

El presidente Luis Abinader participó junto a funcionarios y empresarios en el encuentro con inversionistas italianos. ( CEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE )

El presidente Luis Abinader destacó este miércoles el potencial del sector turístico y las zonas francas de República Dominicana para atraer nuevas inversiones italianas, durante su participación en el Encuentro Empresarial Italia-República Dominicana, celebrado en Villa Madama, Italia.

En el evento, el mandatario invitó a los empresarios italianos a invertir en el país y considerarlo su segunda casa, al resaltar las oportunidades de negocios, la estabilidad económica y política, así como la complementariedad entre la industria y la tecnología italiana y los sectores productivos dominicanos.

Durante el encuentro, en el que estuvo acompañado por el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, Abinader proyectó la llegada de entre 12.4 y 12.5 millones de visitantes a República Dominicana este año, al tiempo que resaltó los incentivos fiscales disponibles para las inversiones turísticas, incluidos beneficios tributarios por un período de diez años, conforme al régimen aplicable.

En cuanto a las zonas francas, destacó su contribución a las exportaciones y a la producción de dispositivos médicos y equipos electrónicos, además de las oportunidades que representa el desarrollo de la industria de semiconductores.

El gobernante señaló que Italia dispone de una importante industria básica y avances tecnológicos que República Dominicana puede aprovechar para importar equipos, desarrollar nuevas industrias y establecer empresas conjuntas en diferentes sectores.

Estabilidad y oportunidades de inversión

Abinader resaltó que República Dominicana ofrece condiciones favorables para la inversión extranjera, respaldadas por la estabilidad jurídica y política, la diversificación económica y el acceso a distintos mercados.

Asimismo, proyectó un crecimiento económico de 4.5 % para este año y reiteró la meta del Gobierno de duplicar el tamaño de la economía para 2036, mediante un crecimiento sostenido y una mayor expansión de las oportunidades productivas.

El presidente también destacó el potencial de las tierras raras ubicadas en el sur del país y adelantó que espera contar en diciembre con los resultados de un informe internacional sobre las reservas mineras, cuyo aprovechamiento podría representar una importante fuente de ingresos para la economía dominicana.

A esto sumó la inversión de Google en infraestructura digital, estimada durante su intervención en unos 600 millones de dólares, con el propósito de fortalecer la conectividad y posicionar al país como un centro digital para el Caribe y Centroamérica.

Plataforma para negocios internacionales

El jefe de Estado afirmó que la ubicación geográfica dominicana, junto con sus puertos, aeropuertos y conexiones comerciales, convierte al país en una plataforma logística para las empresas interesadas en acceder a los mercados del Caribe, América Latina y Europa.

También resaltó las exportaciones dominicanas de cigarros y otros productos, así como el programa Burocracia Cero, dirigido a agilizar los procedimientos administrativos y reducir las trabas para la instalación y expansión de empresas.

Abinader propuso dar continuidad al encuentro empresarial en República Dominicana para fortalecer los contactos entre compañías italianas y dominicanas y avanzar hacia proyectos concretos de inversión.

En la actividad participaron, además, funcionarios y representantes de grupos empresariales de ambos países, entre ellos el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, y ejecutivos de los grupos HAGECO, ABICOR, RICA, INICIA y Punta Cana.

Italia promete inversiones y apoyo en la lucha al narcotráfico

Durante el encuentro, Italia prometió un aumento de las inversiones en República Dominicana, en sectores como el turismo o la industria, pero también una mayor colaboración en la lucha contra el narcotráfico y en seguridad en la frontera con Haití.

"Hemos decidido reforzar los ya sólidos vínculos entre nuestros países tanto a nivel político como industrial porque creemos que se puede hacer mucho más (...) Estamos listos para exportar e invertir más en este país", afirmó el ministro de Exteriores y vicepresidente del Gobierno italiano, Antonio Tajani, en una rueda de prensa conjunta con el presidente Luis Abinader.

El jefe de la diplomacia italiana apreció especialmente que la República Dominicana "garantice estabilidad política", algo a su juicio "fundamental" para países inversores como Italia.

Los sectores de mayor interés para Italia y República Dominicana son los de la construcción naval, el farmacéutico y el turismo y, para ello, se ha organizado un foro bilateral en Roma para empresarios de ambos países que buscan proyectos de interés común.

Apoyo a situación en Haití Tajani y Abinader también abordaron la compleja situación que atraviesa Haití. En ese contexto, el funcionario italiano anunció que su país ofrecerá apoyo a República Dominicana en la zona fronteriza para combatir el narcotráfico. "Nuestra excelente relación todavía puede expandirse y extenderse mejor. En los años de nuestro gobierno hemos colaborado como nunca en términos de seguridad, en la lucha contra el narco y el crimen organizado y seguimos fortaleciendo esa relación", sostuvo Abinader. Abinader recordó que los vínculos entre Italia y Santo Domingo son sólidos, sobre todo por la presencia constante de turistas italianos en la isla. El mandatario afirmó que estos visitantes se encuentran entre los que registran un mayor gasto per cápita. Ambos países suscribieron un acuerdo de colaboración que contempla, entre otras iniciativas, la celebración de encuentros bilaterales entre representantes empresariales y ministeriales para impulsar nuevas oportunidades de cooperación e inversión.

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