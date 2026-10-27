Gobierno realizará este jueves pagos pendientes por RD$360 millones a trabajadores de Falcondo

Una persona sostiene un cartel que exige pago a empleados de Falcondo ( ARCHIVO )

El presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), José Florentino, informó que este jueves se realizará el pago de los pasivos laborales pendientes a los trabajadores cesantes de Falconbridge Dominicana (Falcondo).

El Fonper es la institución encargada de efectuar los pagos, conforme al mecanismo autorizado por el Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes de Santiago, mediante el auto núm. 975-2026-TREE-00044, dictado en septiembre.

Con esta medida, el Estado adelantará los recursos necesarios, por un monto aproximado de 360 millones de pesos, para cumplir con las acreencias laborales previamente verificadas, de acuerdo con el procedimiento establecido, así como para extender ayudas especiales a los trabajadores pensionados de la empresa.

Situación actual

"La intervención atiende la falta inmediata de liquidez de la empresa, pero no la libera de su responsabilidad patrimonial. Falcondo mantiene su condición de deudora y el Estado podrá reclamar las sumas adelantadas con cargo a sus activos y patrimonio, conforme a las decisiones judiciales definitivas", indicó Florentino mediante una nota de prensa.

Falconbridge Dominicana se encuentra sometida a un proceso de reestructuración judicial en el marco de la Ley núm. 141-15.

Este procedimiento deberá definir la situación patrimonial de la empresa, el tratamiento de sus activos y la forma en que serán atendidas las distintas acreencias, incluida la recuperación de los recursos adelantados por el Estado para cubrir los pasivos laborales.

De acuerdo con el Fonper, la materialización de los pagos este jueves permitirá al Gobierno cerrar una etapa de prolongada incertidumbre para los antiguos trabajadores de Falcondo, sin renunciar a las vías legales para procurar la recuperación de los fondos públicos adelantados.

"El proceso judicial sobre la situación patrimonial de Falconbridge Dominicana continuará ante la jurisdicción competente hasta que se adopten las decisiones definitivas sobre la reestructuración o liquidación de la empresa, sus activos y las obligaciones pendientes frente a sus acreedores", concluyó Florentino.