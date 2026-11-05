Gobierno abre la posibilidad de modificar el presupuesto del 2027 para aumentar recursos a partidos

Reunión del 5 de noviembre del 2026 entre el ministro Magín Díaz y una comisión de legisladores ( DANIA ACEVEDO )

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, dejó abierta este jueves la posibilidad de que el Gobierno modifique el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, con el fin de responder a los reclamos de los partidos políticos sobre los recursos que recibirán el próximo año.

Tras reunirse con una comisión bicameral de legisladores, Díaz explicó que el Gobierno mantiene su disposición al diálogo con los partidos y reconoció la importancia de estas organizaciones para la democracia.

En ese sentido, indicó que tiene pendiente una reunión con el presidente Luis Abinader, quien se encuentra fuera del país, para abordar las inquietudes de los partidos.

"No tenemos nada escrito en piedra. Cuando un gobierno envía un anteproyecto de presupuesto, siempre puede ser sujeto a modificación", expresó el funcionario.

El proyecto de presupuesto para 2027 contempla 1,750 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos, frente a los 3,498 millones de pesos que, según estas organizaciones, les corresponderían conforme a la Ley de Régimen Electoral.

El reclamo fue presentado en octubre por el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom), que acudió al Congreso Nacional para solicitar que se restablezca la totalidad de los recursos.

Durante aquel encuentro con la dirigencia congresual, los representantes de los partidos recordaron que 2027 será un año preelectoral en el que las organizaciones desarrollarán numerosos procesos internos para definir a sus candidatos para las elecciones de 2028.

Reunión con la JCE

Además de la reunión pendiente con Abinader, Díaz informó que ya sostuvo un encuentro con el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, para abordar los recursos destinados al organismo en el presupuesto del próximo año.

El ministro no anunció ninguna decisión sobre un eventual aumento de las partidas para los partidos políticos o la JCE. Sin embargo, reiteró que el Gobierno escucha las inquietudes de las instituciones involucradas y mantiene abierta la posibilidad de introducir modificaciones al proyecto que se encuentra bajo estudio en el Congreso Nacional.

Subsidios y combustibles

Durante el encuentro con diputados y senadores, Díaz también se refirió a la política de subsidios que aplica el Gobierno para enfrentar el aumento de los precios internacionales de los hidrocarburos.

El funcionario explicó que las autoridades han optado por combinar aumentos graduales de los precios locales con mayores subsidios, en lugar de trasladar de inmediato a los consumidores la totalidad de las alzas internacionales.

Díaz sostuvo que no sería conveniente eliminar por completo las ayudas, debido a que esa medida dejaría desprotegida a una parte de la clase media. No obstante, consideró que los subsidios deben distribuirse de manera que beneficien a los sectores más vulnerables.

Sobre la posibilidad de establecer límites a las variaciones semanales de los precios de los combustibles, el ministro reiteró una propuesta presentada anteriormente por las autoridades.

La iniciativa consiste en permitir ajustes periódicos de los precios, pero dentro de un límite establecido, para evitar incrementos bruscos de una semana a otra.

Defiende el presupuesto

El funcionario defendió la propuesta presupuestaria para 2027 al señalar que fue elaborada en medio de una coyuntura internacional difícil, pero con el propósito de preservar la estabilidad macroeconómica y fiscal.