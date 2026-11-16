El presidente Luis Abinader dijo que la vigilancia en el uso de los recursos públicos en campaña no debe limitarse a las aspiraciones presidenciales, sino extenderse a todos los cargos de elección popular. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que su Gobierno procurará impedir que los recursos del Estado sean utilizados para financiar campañas electorales, tanto en el nivel presidencial como en las candidaturas congresuales y municipales, de cara al proceso electoral de 2028.

"Es tan simple como cumplir la ley. Lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir la ley y asegurar que la ley se cumpla", expresó el mandatario durante LA Agenda Semanal, al responder una pregunta sobre los riesgos de utilización de fondos públicos para favorecer aspiraciones políticas.

Abinader afirmó que durante el período restante de su administración prestará especial atención al cumplimiento de las normas electorales, como parte del legado institucional que pretende dejar al concluir su mandato.

"Nos vamos a preocupar especialmente para que se cumpla la ley y que no se utilicen recursos públicos en las campañas electorales a ningún nivel" Luis Abinader Presidente de la República “

El jefe de Estado agregó que la vigilancia no debe limitarse a las aspiraciones presidenciales, sino extenderse a todos los cargos de elección popular.

Sus declaraciones se producen cuando las organizaciones políticas se preparan para el proceso de selección de candidaturas que comenzará en 2027, antes de las elecciones municipales, presidenciales y congresuales de 2028.

Financiamiento irregular de campañas

Durante el encuentro, el mandatario también cuestionó que en determinados casos de corrupción se alegue que el dinero obtenido irregularmente estaba destinado al financiamiento de actividades políticas.

Abinader calificó ese argumento como un "cliché" y advirtió que tanto quienes buscan recursos de manera ilegal como quienes los entregan pueden incurrir en complicidad.

Recordó que los partidos políticos cuentan con estructuras financieras y mecanismos establecidos para captar recursos y presentar sus informes ante la Junta Central Electoral (JCE).

"Aquí todos los partidos tienen sus equipos de finanzas y tienen su forma legal, que tiene que entregar un informe a la Junta Central Electoral. Todo el que se salga de ahí está ilegalmente", sostuvo.

El mandatario también defendió el comportamiento de las finanzas públicas durante las elecciones de 2024. En ese intercambio, el director general de Presupuesto, José Rijo, aseguró que durante la campaña de ese año se registró un superávit fiscal, pese a que Abinader aspiraba a la reelección.

Lo que establece la legislación

La Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos prohíbe utilizar recursos de las instituciones del Estado para financiar o apoyar actividades de interés electoral particular.

Esta prohibición es distinta del financiamiento público que reciben legalmente los partidos políticos a través de la JCE.

Asimismo, la Ley 20-23 de Régimen Electoral impide que los funcionarios aprovechen sus cargos, el personal o los equipos institucionales para promover candidaturas.

Sin embargo, la aplicación efectiva de estas disposiciones continúa enfrentando dificultades.

Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que República Dominicana cumple el 90 % de los criterios normativos sobre financiamiento político, pero apenas el 14 % de los criterios relacionados con su aplicación práctica.

La organización también identificó deficiencias en los mecanismos de fiscalización y en las sanciones aplicables a determinadas infracciones, incluido el uso de recursos públicos con fines electorales.

Las declaraciones de Abinader se producen una semana después de que, durante un Consejo de Ministros y Directores, instruyera a los funcionarios a evitar la utilización de recursos estatales en actividades electorales. En esa ocasión, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que se aplicarían sanciones en caso de incumplimiento.